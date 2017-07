Dom naroda BiH usvojio prijedlog izmjene izbornog zakona

SARAJEVO - Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na današnjoj sjednici po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH čiji je predlagač Klub Hrvata u Domu naroda.

Prihvaćen je i zaključak koji je predložio Bariša Čolak, predsjedavajući Doma Naroda, a u kojim se tražilo od Predstavničkog doma BiH da ovaj prijedlog razmatra po hitnoj proceduri kako bi on dobio tri mogućnosti, ili da bude odbijen ili vraćen u redovnu proceduru, pa da se onda amandmanski može djelovati, ili da ga pak prihvati kao takvog.

Prilikom glasanja suzdržani su bili delegati iz Saveza za promjene, što je prije samog glasanja najavio i Darko Babalj, srpski delegat, koji je replicirajući Martinu Ragužu, hrvatskom delegatu, koji ga je pitao šta je to status kvo, rekao da će oni biti suzdražni.

Babalj smatra da je to problem u Federaciji koji trebaju riješiti Hrvati i Bošnjaci, te da on daje ostavku na članstvo u Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakona BiH, jer kako je istakao, posljednje tri sjednice ni jedan Hrvat se nije pojavio, te da ne vidi svrhu učešća u ovj komisiji.

"Ako hoćete da vam objasnim šta je to status kvo reći ću vam to da u predstavničkom domu neće biti podržan vaš prijedlog i da je to status kvo", rekao je Babalj.