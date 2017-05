Doris Pak: EU ne želi da zaboravi Balkan

BRISEL - Predsjednica Odbora Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu Doris Pak izjavila je danas da Evropska unija od svih zemalja regiona koje žele da se pridruže EU očekuje da saradjuju sa susjedima "uprkos tome što su možda doživjeli loše stvari".

Ona je rekla da EU ne želi da zaboravi Balkan, već da ga podrži na putu ka EU, u želji da njegove zemlje postanu članice EU, svaka zemlja u vlastitom ritmu.

"Vi ste usred EU, mi želimo da budete u EU, ali smatram da BiH mora uraditi vlastite zadatake", kazala je Pak.

Na pitanje da li će izbor Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije promjeniti odnose u regionu, ona je navela da je "sigurna da će Vučić kao predsjednik imati veliki uticaj na vladu, ali da ne vjeruje da će biti većih problema", jer "predsjednik jednako kao što je to radio kao premijer, zna da mora učiniti sve da bi približio Srbiju EU i zato su mu potrebni i susjedi".

Doris Pak je dodala i da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa idejama o referendumu o secesiji RS neće naići na odobravanje u Beogradu i da "teško da će se referendum dogoditi".

Evroparlamentarka je rekla da je 1996. godine vjerovala da će BiH krenuti napred, ali se to nije desilo i BiH je danas nažalost na začelju zemalja kandidata na putu ka EU.

"Problem je to što politika ovdje nema volju da se približi EU, iako to deklarativno izjavljuju ali ne rade na tome. Mi izvan BiH imamo vlastiti interes da ova zemlja udje u EU", rekla je Pak.

"BiH je zajedno s Kosovom i Makedonijom ostala pozadi i zaista mi je žao jer nakon 1996. godine sam pomislila da će ovde krenuti prava mala revolucija. Nažalost, ne da nije krenula napred već i unazad", ocijenila je, dodajući da je to vjerovatno i zbog Ustava koji nisu nisu načinili ljudi iz BiH i s kojim je teško živjeti.

Dodala je da ustav medjutim ne može biti promenjen spolja. "Izetbegović, Tudjman i Milošević su potpisali taj sporazum, ali oni nisu više na sceni, sadašnji političari bi trebalo da se potrude da dobije novu konstrukciju. Godinama to ponavljam jer je u interesu ljudi da se promjeni Ustav. Imate puno kantona, šefova vlada, ministara i zaista bi to moralo biti reducirano na normalnu mjeru da imamo samo federalnu vladu i komunalni nivo i da dvije entitetske vlade čine državu BiH", dodala je.

Doris pak je potvrdno odgovorila na pitanje da li je potreban "Dejton dva". "Ali, to političari moraju željeti i svaki narod mora biti zastupljen. Predstavnici naroda moraju se sastati a mi izvana ćemo pomoći, ali ne smijemo ništa nametnuti", dodala je.

Povodom zbivanja u Makedoniji, Pak je rekla da nema dobar osećaj kada pomisli na tu zemlju i kada pogleda šta se tamo dogadja.

Makedonija se "2005. pojavila kao kandidat za EU ali se nije razvijala. Susjedna zemlja je sprečavala Makedoniju na tom putu i medjuetnički sukobi su dobili na težini. Makedoniji je trebala medjuetnička saradnja, poštovanje albanske manjine, bila je potrebna jedna miroljubiva konzistencija ali je nekako taj razvoj zakočen, sprečen i sada imamo situaciju gdje su vlada i opozicija neprijateljski raspoloženi, medjuetnički i nacionalistički tonovi igraju ulogu i to je tužno i opasno. Može nastati konflikt koji neće imati povoljan razvoj ali nadam se da do toga neće doći, no moramo biti pažljivi i uključiti razum", navela je Pak.

Govoreći o Hrvatskoj, ona je rekla da je Andrej Plenković dobar premijer, ali da ima jako puno nasljedjenih problema.

"On mora da raščisti ono što drugi nisu željeli da vide. Želim da bude uspješan. Sakupio je dobre ljude oko sebe i na taj način će Hrvatska biti bolji susjed za BiH. Ne mogu reći kako će se završiti kriza ,ali se nadam da će Plenković to uspješno riješiti", dodala je.