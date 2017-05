Džaferović: Ne postoji parlamentarna većina u BiH

SARAJEVO - Šefik Džaferović (SDA), predsjedavajući Predstanvičkog doma Bih rekao je danas novinarima da smatra da BiH konačno treba da dobije set zakona koji se odnosi na akcize zato što je to u interesu BiH, ali i svih onih koji žive u BiH.

„Ovim će se osnažiti ekonomija u BiH. Počet će izgradnja na svim dionicama na koridoru 5C. To može pomoći u izgradnji ove zemlje, posebno u situaciji kada BiH ima najjeftinije gorivo po litri u regionu. mislim da možemo izdržati to kako bismo pomogli u razvoju zemlje“, rekao je Džaferović.

Tvrdi da treba tražiti načine da se usvoji ovaj set zkaona, te da je to proceduralno moguće na način da danas bude ne prihvaćeno mišljenje Komisije za finansije i budžet.

„Suština je osigurati parlamentarnu većinu koju ja ovdje više ne vidim“, rekao je Džaferović.

Komentarišući osnivanje novog kluba „Nezavisni blok“ u kojem su Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović, Džaferović je rekao kako je jedan od njih isključen iz SDA i na žalost, nastavit će koristiti mandat koji je dobio od SDA.

„Niko od nas ne bi dobio mandat dan nije bio na listi SDA. to jeste mandat zastupnika, ali on je to dobio na listi SDA“, rekao je Džaferović.

Kaže da, što se tiće dvopjice koelga Sokolovića i Ahmetovića koj isu na posljednjoj sjednici Predsjendištva SDA dobili ukor, oni su svoje kazali formiranjem kluba.

„Oni su praktički sami izašli iz SDA, sami se isključili, a o tome će Predsjednštvo SDA na narednoj sjednici“, rekao je Džaferović.

Upitan da kaže kakav je status Šemsudina Mehmedovića, Džaferović je rekao da je Mehmedović član Kluba SDA.

„To možete da vidite svi da je član Kluba i to je sav moj komentar“, rekao je Džaferović.

Sadik Ahmetović, poslanik u Predstavničkom domu i član Kluba „Nezavisni blok“ kazao je da bi rukovodstvo SDA trebalo da napusti pozicije u stranci i da se sazoven ovi kongres.