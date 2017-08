Finansijski stručnjaci i parlamentarci oštro: Novalićeva izjava o višku novca suluda

SARAJEVO - Finansijski stručnjaci i parlamentarci u Federaciji BiH žestoko su kritikovali zadnje javne istupe federalnog premijera Fadila Novalića i nazvali ih suludim.

Podsjećamo, Novalić je poručio građanima da je budžet FBiH u suficitu, te da će od viška novca javnih preduzeća graditi brze ceste u tom entitetu i da će se "pozabaviti" radom i poslovanjem privatnih firmi kako bi se riješio problem sive ekonomije. Novalić je priznao da je novac MMF-a izgubljen, te najavio da će se FBiH zadužiti putem trezorskih zapisa i komercijalnih banaka.

Dženan Đonlagić, doktor ekonomskih nauka i poslanik DF-a u Predstavničkom domu FBiH, kaže da je nemoguće da Vlada uzme 200 miliona od javnih preduzeća, jer tog novca nema.

"Ne odlučuje Vlada o njemu, nego upravni i nadzorni odbori tih preduzeća", prezicira Džonlagić. Tvrdi da je suluda izjava premijera FBiH da je budžet u suficitu, jer bi to značilo da ima viška novca i da se ne moramo zadužiti, što nije tačno.

"Ako FBiH ima viška novca, zašto onda ne riješi deficit od 200 miliona u PIO-u. Javna preduzeća i sama su u gubicima i imaju već finansijski plan za ovu godinu, tako da nema šanse da oni grade brze ceste", ističe Đonlagić.

Poslanik SDP-a Elvir Karajbić ističe da je najava premijera FBiH da će od javnih firmi prikupiti 200 miliona KM za gradnju brzih cesta u ovom entitetu kao da ste "spremili ražanj, a zec u šumi".

"Teško da će taj novac biti prikupljen od javnih firmi čiji menadžmenti posluju sa gubicima", kaže Karajbić, koji je oštro kritikovao loš odnos Novalića prema privatnom sektoru.

"Premijer Novalić će prirediti represivne mjere za poslovne subjekte koji iole još zapošljavaju i daju plaće, a obećao im je smanjenje parafiskalnih nameta. To je strašno, kao da se spremaju u lov na vještice", kaže Karajbić.

Govoreći o aranžmanu sa MMF-om, Karajbić ističe da je ova vlada prva kojoj je uspjelo izgubiti povjerenje međunarodne zajednice i MMF-a, te su sad prisiljeni zadužiti se sa visokom kamatom.

Njegov kolega iz SDA Salmir Kaplan, pak, smatra da treba uvesti više reda u privatni sektor, jer mnogi ne prijavljuju stvarno stanje i poslovanje i da time BiH može dobiti više sredstava koja bi se uložila u infrastrukturu. Tvrdi da ima novca, jer samo štednja građana u bankama je više od 10 milijardi KM.

"Kada bi se stvorio ambijent i sigurnost za ulaganja, vjerujem da bi se i građani oslobodili i počeli novac ulagati. Ovako je najlakše kritikovati Vladu FBiH. Kritikovali su MMF aranžman, svi su znali bolje od Vlade, pa eto sad nema kredita MMF-a, šta sad? Da se zadužimo", pita Kaplan.

Isaković "čestitao" Novaliću

Mirsad Isaković, profesor na ekonomskim fakultetima u Tuzli i Travniku i poslanik SBB-a u Predstavničkom domu BiH, kaže da "čestita" premijeru Novaliću što je uspio ostvariti suficit, jer to nijednoj vladi na svijetu do sada nije uspjelo sa budžetom.

Tvrdi da bi Novalić trebalo da napiše pismo EBRD-u i aktivira sredstva koja su već dobijena u iznosu od 200 miliona KM i još 50 miliona KM granta kojim bi se gradile brze ceste.

"On to neće. Zašto neće treba pitati njega i njegovu stranu. Opteretiti FBiH novim zaduženjem putem trezorskih zapisa i komercijalnih kredita je suludo, jer to su sredstva koja ćemo morati odmah vraćati. Neće biti lako nastavi li Novalić ovako", kaže Isaković.