Funkcionerski pokloni biće oslobođeni PDV-a

SARAJEVO - Pred parlamentarcima BiH uskoro bi trebalo da se nađe Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV), koji predviđa da roba koja je dosad bila oslobođena carine bude oslobođena i PDV-a, koji iznosi 17 posto.

Prema tom prijedlogu, PDV-a bi trebalo da budu oslobođeni medicinski instrumenti, neki lijekovi i donacije. Osim toga, PDV-a bi trebalo da bude oslobođena i roba namijenjena gradnji, održavanju ili ukrašavanju grobalja, te spomen-ploča za žrtve rata drugih država koje su pokopane u carinskom području BiH.

Osim ovoga, predloženo je i smanjenje PDV-a za funkcionerske poklone.

Naime, u Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatnu vrijednost u članu 207. tačka a9 alineja 30 striktno se navodi: roba namijenjena monarsima ili šefovima države, tj. roba koju uvozi Protokol Predsjedništva BiH, Diplomatski protokol MIP-a BiH i Protokol predsjednika entiteta s namjerom poklona predsjednicima drugih država, uključujući i generalnog sekretara UN-a i careve, kraljeve, vladare ili sve ono što ta lica kada dođu u BiH planiraju unijeti i trošiti, biće oslobođeno PDV-a, kao i pokloni koje članovi Predsjedništva i predsjednici entiteta poklanjaju ovim licima.

Iz Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH dali su pozitivno mišljenje, uz konstataciju da će ove izmjene imati finansijski uticaj na prikupljanje indirektnih poreza pri uvozu, odnosno budžetskih prihoda po osnovu PDV-a ako se i dalje bude zadržao isti obim uvoza kao u 2016. godini, što neće olakšati odluku parlamentarcima.

Mirsad Isaković (SBB), član Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma BiH, ističe da u jednom dijelu podržava ove izmjene i dopune, ali da veći problem, po njegovom mišljenju, predstavlja to što nema saglasnosti, a ni interesa da se uvede diferencirana stopa PDV-a, što je, kako je kazao, i jedan od zahtjeva Evropske unije.

"Mi moramo naše zakonodavstvo uskladiti s evropskim, a na red će doći i porez na dodatnu vrijednost, koji će se morati mijenjati. Moje mišljenje je da postoji potreba da se smanji PDV na proizvode koji su neophodni za život, a da se porez na dodatnu vrijednost u potpunosti ukine za hljeb i mlijeko, te porez na knjige i štampu. Ranije sam govorio o tome da država treba da uvede veći porez na luksuz", smatra Isaković.

Damir Bećirović (DF), takođe član resorne komisije, mišljenja je da je prijedlog da se poreza oslobode državne i entitetske institucije, posebno u situaciji kada daju i primaju poklone, loš i da on to nikada neće podržati.

"Podržaću da se PDV-a oslobodi roba koja je donacija, određeni lijekovi, ali ovo ostalo što je navedeno neću podržati. Smatram da mi što prije treba da uvedemo diferenciranu PDV stopu jer je to u skladu sa zakonodavstvom EU, jer bi nam to omogućilo da smanjimo porez na dodatnu vrijednost za proizvode poput osnovnih životnih namirnica, te školskog pribora i štampe", kazao je Bećirović.

Dušanka Majkić (SNSD), član Komisije, kaže da nju zabrinjava neodređen stav UO UIO BiH kada je u pitanju Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojii robu koja je oslobođena carina oslobađa i PDV-a.

"Bojim se da je na parlamentarcima velika odgovornost i da se ne desi situacija kao sa Zakonom o akcizama", kazala je Majkićeva.

Govoreći o mogućnosti diferencirane stope PDV-a, Majkićeva ističe da je BiH jedna od rijetkih zemalja koje imaju jedinstvenu PDV stopu i da se i do ovog teško došlo.

"Slažem se da za neke proizvode treba da bude manja PDV stopa, ali teško ćemo do toga u ovakvoj političkoj situaciji. Neki smatraju da i ovu PDV stopu treba povećati, ali o tome niko ne smije da priča, jer je i ovih 17 posto po nekim procjenama malo. Međutim, dirnuti u to je kao da ste takli u zjenicu oka", kaže Majkićeva i dodaje da će BiH u narednim godinama, ipak, morati donijeti zakon koji će omogućiti diferenciranu stopu PDV-a, pa bilo to milom ili silom, koju će prouzrokovati evropske integracije.

Momčilo Novaković, poslanik NDP-a u Predstavničkom domu BiH, smatra da tome moramo prići cjelovito, a ne ovako, te da treba to urediti tako da ne bi bilo zloupotreba koje su moguće i sa donacijama.

"Treba polako ići ka diferencijaciji PDV stope. Mislim da su potrebne tri PDV stope - nulta za dječju hranu, knjige i štampu, 20 posto na luksuz i 10 posto na hljeb, mlijeko i ostale prehrambene artikle", rekao je Novaković, dodavši da će ovaj prijedlog izmjena i dopuna teško proći.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, smatra da je BiH izdašna država prema bogatima, jer jednaku PDV stopu imaju i oni koji kupuju mercedes i oni koji kupuju dječju hranu i lijekove.

Ističe da je potrebno raditi cjelovito na ovom zakonu te da pojedinačne odluke mogu samo štetiti.