GO SDP BiH: Nastavlja se razvlašćivanje i slabljenje države

SARAJEVO - Glavni odbor Socijaldemokratske partije BiH je na današnjoj sjednici osudio, kako se navodi u saopštenju za javnost, "nastavak višedecenijske prakse krčmljenja državne imovine koju provode SDA i HDZ i paralelnog uvođenja lihvarskih nameta građanima".

Ističu kako je primjer toga posljednji pokušaj privatizacije Sarajevo-osiguranja.

- Sa sjednice je još jednom upućen apel zastupnicima u Parlamentu Federacije BiH, koji se ne slažu sa razvlašćivanjem države, da svoju državotvornost pokažu na djelu podržavanjem inicijative zastupnika SDP-a za usvajanjem novog Zakona o privatizaciji. Samo na taj način proces privatizacije državne imovine može se dovesti do kraja na transparentan način, u interesu građana, a ne stranačkih moćnika - navodi se u saopštenju SDP-a.

Članovi Glavnog odbora su podržali inicijativu Saše Magazinovića, koji je, u saradnji s nevladinim sektorom, u Predstavničkom domu Parlamenta BiH pokrenuo aktivnosti na izmjeni Zakona o PDV-u, čiji je cilj uvođenje sistema u kom firma državi plaća PDV, tek kada ona sama naplati izdati račun. SDP BiH poziva sve stranke da se priključe ovoj inicijativi, koja će, kako tvrde u ovoj stranci, rasteretiti privredu, a posebno vlasnike malih i srednjih preduzeća.

-Najave o povećanju cijene goriva ocijenjene su nedopustivim, jer će to dovesti do lančanog poskupljenja ostalih proizvoda i usluga. Očigledno je da ova vlast nije u stanju ispuniti uslove MMF-a, a da to ne bude preko leđa građana. Za razliku od prijedloga SDP BiH, kojim je bila jasno precizirana namjera i način raspoređivanja sredstava od akciza, aktuelna vlast određuje namet u kojem su apsolutno nedefinisani načini utroška novca i bilo kakva vrsta koristi za građane - saopšteno je Iz SDP-a.

Pozdravljena je nedavna odluka zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH o usvajanju Rezolucije o osudi inicijativa o federalizaciji BiH, čiji su ciljevi bili etnonacionalne podjele i snaženje separatističkih tendencija. Osuđeni su, navodi se u saopćenju, pokušaji obmanjivanja javnosti od strane HDZ-a BiH, koji "lažno tvrdi da je Rezolucija usmjerena protiv hrvatskog naroda u BiH i da je u suprotnosti sa Rezolucijom Evropskog parlamenta, što je apsolutna neistina".

Na Glavnom odboru je usvojena odluka o raspisivanju unutarpartijskih izbora za kantonalne, regionalne, općinske i gradske organizacije u kojima su uvedena povjereništva. Članovi SDP-a će, na principu glasanja Jedan član-jedan glas, na izborima imati priliku izabrati nove predsjednike organizacija - saopštno je iz SDP-a.