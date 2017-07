Gdje će političari iz BiH provesti godišnje odmore

SARAJEVO, BANJALUKA - Mnogo zvaničnika u BiH požalilo se da zbog obaveza nemaju puno vremena za odmor, ali da će ipak nekoliko dana iskoristiti da odu na ljetovanje i to uglavnom na Jadran, ili će baterije puniti u porodičnom gnijezdu.

Interesantno je da niko od naših sagovornika ne planira put u neku daleku egzotičnu zemlju i većina ih se odlučuje za ljeto u Hrvatskoj.

Anton Kasipović, ministar pravde RS, rekao je da je naredno skupštinsko zasjedanje najvjerovatnije 18. jula i trajaće tri dana, te se nada da će nakon toga imati priliku da ode na odmor.

"Za ovih devet godina u Vladi RS iskoristio sam stotinak dana odmora. Nadam se da ću se sada uspjeti malo odmoriti, ali zbog obaveza nisam siguran", rekao je Kasipović.

Na pitanje gdje voli otići na ljetovanje Kasipović kaže da već 15 godina sa suprugom ljetuje na istom mjestu: u Promajni u Hrvatskoj, te da bi tako trebalo da bude i ovaj put.

Edin Ramić, ministar za izbjegla i raseljena lica FBiH, iako je ljeto u punom jeku, kaže da još ne zna kada će na godišnji odmor.

"Prošle godine sam malo odmarao kod kuće jer je bilo mnogo obaveza", rekao je Ramić.

Možda će se, dodaje, nekoliko dana odmoriti kod kuće sa porodicom, ili eventualno na odmoru uživati negdje unutar BiH.

Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, rekao je da su male šanse da bude vremena za duži odmor, ali da nekoliko dana ipak planira predahnuti.

"Dugi niz godina koristio sam pet radnih dana plus vikend, tako bi trebalo i sada da bude", rekao je Trninić.

Na pitanje gdje voli da odmara, Trninić kaže da je ranije odlazio u Grčku, ali ove godine planira porodični odmor sa sinovima, snahama i unucima, te je njima ove godine prepustio da sami izaberu gdje će ljetovati, a on će im se pridružiti ukoliko mu obaveze dozvole.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da uskoro planira da ide na godišnji odmor, ali nije želio da otkrije ni gdje ni koliko dana će biti.

"Kad nema statusa na mom Facebook profilu znači da sam na godišnjem odmoru", rekao je Radojičić.

Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine, istakao je da nikad nije uspio iskoristiti sve dane godišnjeg odmora, ali zbog porodičnog slavlja nije siguran da li će se ove godine odmoriti na moru.

"Teško da ću uspjeti negdje otići, a ukoliko uspijem nekad u avgustu bilo bi dobro. Imam mnogo obaveza u opštini, a ove godine mi se i kćerka udaje tako da su male šanse da negdje otputujem", rekao je Mićić.



Damir Bećirović, poslanik u Predstavničkom domu BiH, kaže da će odmarati u rodnoj Tuzli s djecom.

"Možda koji vikend odemo do mora, ali ćemo svakako odmarati na Panonskom jezeru, Krivaji, Uni", kaže Bećirović.



Dušanka Majkić, poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH, rekla je da će nakon posljednjeg zasjedanja 28. jula svi imati vremena za odmor.

"Većina njih neće da kaže da ide na odmor kao da je to neka sramota. Svi imamo odmor. Ja volim more i planiram ići na more", rekla je Majkićeva.

Otkrila nam je da voli da je negdje blizu pa uglavnom ljetuje na Makarskoj rivijeri, a tamo planira i ovo ljeto.

Mario Karamatić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kaže da će godišnji provesti uglavnom radno.

"Koristiću pauzu u parlamentu, ali ću se nastaviti baviti nekim stranačkim aktivnostima, pripremama zakonskih prijedloga. Na more ću s porodicom otići na dan koji put i to je to", kazao je Karamatić.

Slavica Josipović, poslanik u Predstavničkom domu FBiH, kaže da će ostati kod kuće jer se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, zajedno sa sinom.

"Uskoro će žetva, mislim na pšenicu, ječam, heljdu. Bavim se poljoprivredom, posijali smo i dosta graha te treba oko toga raditi. Možda iskoristim koji dan da odem do Splita gdje mi živi sestra, ali ću uživati i u ljepotama srednje Bosne i Lašvanske doline", kazala je Josipovićeva.

Nada Tešanović, predsjedavajuća Vijeća naroda RS, kazala je da svake godine na ljetovanje ide kod brata koji živi u okolini Splita, a tamo uskoro planira ponovo putovati.