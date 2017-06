Govedarica: Dodik nema šta da ponudi narodu

BANJALUKA - Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica upozorio je da Republiku Srpsku danas mogu "samo Srbi da unište i niko drugi", uz ocjenu da je odgovorna i razumna politika zvaničnog Beograda otvorila poglavlje harmonizacije srpsko-bošnjačkih odnosa.

Govedarica, koji je na čelu SDS-a naslijedio Mladena Bosića, ocjenio je da je Bosić u potpunosti uspio da izgradi moralni stranački integritet, ali da stranka nažalost nije ostvarila očekivane rezultate na proteklim lokalnim izborima.

"Ja sam došao na njeno čelo da je konsolidujem i pripremim za naredne opšte izbore", naveo je Govedarica u intervjuu za "Novi magazin", ističući da je najveći problem povjerenje iz kojeg bi trebalo da proistekne pomirenje.

Navodeći da je Bosna i Hercegovina zemlja sa velikim odlivom stanovništva, Govedarica je rekao da je, "nažalost, cijelo društvo je postalo zarobljenik retrogradnih i kvazinacionalnih politika koje su napravile jedan mali broj superbogatih i armadu sirotinje".

"I Republika Srpska i FBiH imaju ozbiljnih problema sa demografskim gubicima, koji se ogledaju u negativnoj stopi prirodnog priraštaja, ali i zastrašujućim migracijama… To moramo zaustaviti jer nama ne treba članstvo u evropskoj zajednici ako ćemo biti zemlja staraca… Vidim BiH kako otvara poglavlja u procesu evropskih integracija kao što to danas radi Srbija. Vidim je kao državu u kojoj nema zaštićenih i privilegovanih i zemlju mnogo većeg životnog standarda jer ovo nije siromašna zemlja već država čiji su narod dugogodišnji vlastelini napravili siromašnim", rekao je predsjednik SDS-a.

Na pitanje zašto SNSD i Milorad Dodik jednako optužuju SDS za izdaju srpskih interesa, Govedarica je rekao da je Milorad Dodik čovjek koji je "vječiti akter srpskih podjela".

"S jedne strane, Dodik, u stvari, narodu nema šta da ponudi i vidljive su posljedice njegove politike, a sa druge on nije taj koji na državnom nivou kontroliše procese na način na koji želi. Sve u svemu, riječ je o čovjeku koji ne gleda koliku će štetu napraviti srpskom narodu kada želi da ostvari svoju ličnu korist ili neki od benefita sopstvene političke partije", rekao je je Govedarica, prenosi "N1".

Govoreći o odnosima BiH i Srbije, Govedarica je rekao da je aktuelni predsjednik i bivši premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je imao više razloga da u najmanju ruku zamrzne odnose sa BiH, odlučio da to ne čini i da pored svega pruži ruku bošnjačkom političkom establišmentu, samo što tu ruku nije prepoznao bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, već predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.

Govedarica je rekao da, kada bi kojim slučajem Dodik kreirao ambijent između zvaničnog Beograda i Sarajeva, onda bi odnosi Srbije i BiH bili u "najlošijim odnosima od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i bili bi na granici konflikta".

"Odgovorna i razumna politika zvaničnog Beograda, koja uočava na koji način region može biti stabilan, otvorila je poglavlje harmonizacije srpsko-bošnjačkih odnosa. Poslije svih neprijatnosti i poniženja koje je pretrpio Aleksandar Vučić, smogao je snage da izgradi odnose u duhu vremena u kojem svi živimo... Građani BiH ne smiju da žive sa teorijom kako smo jedni drugima neprijatelji već kako zbog interesa naših mladih naraštaja moramo da gradimo prostor za suživot. Naravno, i u bošnjačkom političkom korpusu ima identičnih shvatanja, ali ona ne žive u glavi Bakira Izetbegovića", naveo je Govedarica.

On je rekao i da je jeftina nacionalna demagogija i politika zastrašivanja o tome da je ugrožena i spolja i iznutra dovela Republiku Srpsku do situacije u kojoj realni sektor ne može da zaradi onoliko koliko je potrebno "partijsko-parazitskom sistemu", u kojoj su vanbudžetski fondovi u kolapsu, u kojoj je zdravstvo oboljelo do te mjere da neizmirene obaveze iznose preko milijardu KM.

"Ja sam uvjeren da Republiku Srpsku spasavaju novootvorena radna mjesta i odgovorna nacionalna politika u svakom smislu. Ukratko, Republiku Srpsku danas mogu samo Srbi da unište i niko drugi", rekao je Govedarica.

Na pitanje o tome šta očekuje od narednih izbora, Govedarica je rekao da, "nažalost, očekuje jedan politički užas".

"Naš politički takmac spreman je na obračun sa svojim neistomišljenicima. Najava pravljenja crne knjige, u kojoj treba da se nađu sva nepodobna imena koja ne žele da se pokore režimu govori na šta je sve Dodik spreman", rekao je Govedarica.

Rekao je da bi bilo politički logično da kao predsjednik stranke bude kandidat za jednu od dvije najveće funkcije, ali da ne želi da licitira sa imenima.

"Kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva moraju biti ljudi koji mogu pobijediti na narednim izborima koji su, kao što Dodik reče, za njega životni, a ja mislim da su životni za Republiku Srpsku", ocijenio je Vukota Govedarica.