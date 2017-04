Govedarica: Nećemo trošiti energiju na razgovore sa SNSD-om o akcizama

BANJALUKA - Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica izjavio je da u ovoj partiji ne vide razlog zašto bi sa Savezom nezavisnih socijal-demokrata razgovarali o izmjenama Zakona o akcizama, koje bi trebalo da se razmatraju na sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH 5. aprila.

"O akcizama i Zakonu o osiguranju depozita nemamo šta da razgovaramo s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i tu smo knjigu zatvorili", rekao je Govedarica.

On je podsjetio da su iz SNSD-a isticali da neće doći na sjednicu Predstavničkog doma 5.aprila , te da, kako kaže, ne žele da „deblokiraju“ Dom naroda parlamenta BiH.

Govedarica je rekao da stoga nema potrebe da "troše energiju" o pitanju spomenutih zakona, ali kaže da će pristati na razgovor s Dodikom "kada pokaže znak dobre volje - skloni svoju političku 'šapu' s Javnog RTV servisa Republike Srpske.

"Na taj način bi pokazao dobru volju da možemo da razgovaramo u jednom demokratskom ambijentu", kaže Govedarica, i naglašava da je depolitizacija RTRS-a uslov "da jednog dana razgovaraju o mnogobrojnim problemima u Srpskoj“.

Prethodno je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao da poslanici ove stranke, iz već poznatog razloga, neće prisustvovati sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 5. aprila, na kojoj bi trebalo da se razmatraju izmjene Zakona o akcizama.

"Želimo da vidimo odgovornost onih koji su preuzeli obaveze. Znamo da imaju ozbiljne razgovore sa strancima i do mene je došla priča da bi SDS glasao kada bi i SNSD glasao. Za razliku od njih, mi ne moramo nikome davati nikakva obećanja, ali ako misle da je to tako potrebno mogli bismo da razgovaramo", istakao je Dodik i dodao da ne mora on da saziva sastanak, već da mogu i predstavnici SDS-a.

Usvajanje izmjena Zakona o akcizama uslov je za nastavak kreditnog aranžmana BiH s Međunarodnim monetarnim fondom.