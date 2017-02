Govedarica: SDS ne treba napuštati institucije BiH zbog revizije presude

BANJALUKA - Lider SDS-a Vukota Govedarica kazao je danas da on i predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanića “ne gledaju isto na stvari“ kada je u pitanju pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid, te institucionalno djelovanje na bh. nivou.

Istaknuo je da bi on sazvao vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH, a na pitanje da li to pokazuje da postoje “varnice“ u Savezu za promjene, Govedarica je to negirao. Podvukao je da on i Ivanić “očigledno neke stvari vide na drugačiji način“.

- Sa jedne strane Bakir Izetbegović najavljuje pokretanje revizije, a Dragan Čović ne želi preglasavanje i sa treće imamo Ivanića koji na bazi tih stavova ne želi da sazove vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH, jer za nju nema volje. To govori da Predsjedništvo nema volju da makar pokuša riješiti problem. Da sam na Ivanićevom mjestu, ja bih sazvao vanrednu sjednicu – istaknuo je Govedarica.

On je ocijenio da se tek danas vidjelo ko sve opstruiše institucionalno djelovanje u ovom konkretnom pitanju, ne precizirajući misli li pri tome i na Ivanića.

Ocijenio je da sada postoji “zakovana situacija“, te da najveća kriza nakon Dejtona “kuca na vrata“. Govedarica je zadovoljan što se ministar Igor Crndak zvanično obratio ambasadoru u Holandiji, da BiH ne stoji iza odluke o reviziji tužbe BiH protiv Srbije za genocid.

Kazao je i kako bi RS, u situaciju da njeni predstavnici napuštaju bh. institucije, imala mnogo više štete nego koristi.

- U ovom trenutku pitanje je kako zaustaviti Bakira Izetbegovića i Sakiba Softića u naumu da urade sve ono oko revizije tužbe i da mi uradimo sve što možemo do 26. februara. Nakon tog datuma vidjećemo šta će SDS uraditi. Trenutno smatramo da nije dobro napuštati institucije jer su one podjednako srpske, kao i hrvatske i bošnjačke – dodao je Govedarica.

