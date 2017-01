Govedarica: SDS osnovao savjet, a ne "vladu u sjeni"

SARAJEVO - Srpska demokratska stranka danas je konstituisala Socijalnoekonomski savjet, koji predstavlja radno stranačko tijelo koje, između ostalog, ima stručnu i savjetodavnu ulogu koja je potrebna SDSu, a samim tim i RS, izjavio je u Istočnom Sarajevu Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Savjet će brojati oko 20 šefova sektora i raznih podsektora koji se isključivo odnose na različite sfere života, od sektora za finansije, ekonomiju, pravdu, obrazovanje, zdravstvo, bezbjednost pa sve do demografske politike o kojoj će se voditi posebna pažnja.

"Riječ je o intelektualcima, univerzitetskim profesorima, o raznim licima koja su se afirmisala u javnosti, a koja su sebe svakako realizovala kroz svoj profesionalni rad", rekao je Govedarica.

Naglasio je da nije riječ o "vladi u sjenci", kako to neki žele da predstave.

"Riječ je isključivo o onim ljudima koji nemaju potrebu sebe valorizovati kao neke političke kadrove, već je ovo tijelo koje treba da analizira stanje o određenim pitanjima kada se radi o Vladi RS i njenom radu. Cilj je da ovaj savjet radi i predlaže ekspertska rješenja, da pokreće odgovarajuće procedure i drugačija rješenja", rekao je Govedarica.

Istakao je da će imati stalna radna tijela te da će se osloniti na određene konsultante koji čak i neće biti članovi SDSa.

"Zadovoljan sam što se u tom timu nalaze ljudi koji mogu da odgovore svim ovim izazovima na koje ih poziva aktuelna društvenopolitička situacija u RS, a SDS ima apsulutno povjerenje u ove ljude", rekao je Govedarica.

Najavio je da će ovaj tim već narednih dana imati aktivnosti, jer je SDS pokrenuo inicijativu koja se odnosi na deklaraciju o opredjeljenju ka Dejtonskom mirovnom sporazumu i ubrzanom putu evropskih integracija, imajući u vidu da je ovo vrlo kvalitetno i interesantno pitanje.

"Smatramo da je Dejton okvir u kome Srbi u BiH imaju sasvim dovoljno prostora da zaštite svoj identitet, a sa druge strane, da je put ka evropskim integracijama prilično spor i da kasnimo za Srbijom. To treba ubrzati i smatramo da je to jedno od prvorazrednih pitanja", rekao je Govedarica, te naglasio da će deklaracija u NS RS biti upućena do kraja ovog mjeseca.

Napomenuo je da će Savjet posebnu pažnju posvetiti negativnim trendovima u pogledu demografije, jer su ti podaci poražavajući u RS.

Jova Atejević, predsjednik Savjeta, rekao je da mu je to velika obaveza te ponovio da to nije "vlada u sjeni" već savjetodavno tijelo koje će detektirati negativne trendove u društvu te na sistematičan način nuditi rješenja.