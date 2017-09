Govedarica: Zahtjevi kluba SDS-a nisu osporeni, ali ni ispoštovani

Teslić - Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je danas u Tesliću da zahtjevi Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu osporeni, ali ni ispoštovani i da očekuje da će vladajuće stranke shvatiti da moraju poštovati i primjenjivati Ustav i zakone Republike Srpske.

Govedarica je na konferenciji za novinare rekao da su članovi Predsjedništva SDS-a danas dali punu podršku zahtjevima Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i podršku načelniku opštine Teslić Milanu Miličeviću.



Prema njegovim riječima, opozicija će kod Ustavnog suda pokrenuti zahtjev za procjenu zakonitosti poslovničkih procedura koje, kako navodi, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nije ispoštovao.



Govedarica je najavio i da će stranke opozicije, zbog blokada objavljivanja odluke o referendumu, protiv odgovornih podnijeti i krivične prijave, između ostalih, i protiv direktora i Upravnog odbora "Službenog glasnika".



Komentarišući najavaljeni javni skup opozicije, koji će biti održan u ponedjeljak u Banjaluci, Govedarica je istakao da se ne radi o "plenumima kao u Federaciji BiH" i istakao da "SNSD u bošnjačkim strankama traži podršku", navodeći kao primjer skup SNSD-a u Trnovu.



Govedarica je istakao da SDS neće mijenjati svoju politiku prema zakonu o akcizama u BiH, uprkos izjavama međunarodnih predstavnika da će njegovim neusvajanjem BiH ostati bez značajnih sredstava pomoći.



On je naveo da se u skladu sa zakonskim propisima lokalne zajednice imaju pravo da realizuju ugovore sa komercijalnim televizijama i da je to praksa kod lokalnih zajednica kod kojih su na vlasti i predstavnici drugih stranaka.



Govedarica je dao punu podršku načelniku opštine Milanu Miličeviću, koji je i predsjednik Glavnog odbora SDS-a, nad kojim se, kako je istakao, vrši politički linč i kreira atmosfera koja podsjeća na ubistvo potpredsjednika SDS-a Branislava Garića iz 2009. godine.



On je pozvao ministra Lukača da u skladu sa nadležnostima zaštiti Miličevića, kojem se, kako kaže, kreiraju nepostojeće afere.



Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Milan Miličević ocijenio je da je "kupovina poslanika matrica po kojoj se SNSD ponaša i formira vlast u Republici Srpskoj, a to pokušava i u ovoj lokalnoj zajednici".



On je naveo da je prelazak dva teslićka odbornika iz SDS-a u SNSD "isključivo materijalne prirode, a ne ideološke".



Miličević je najavio da se u ovoj lokalnoj zajednici više neće moći sprovoditi kriminal kao što se to dešavalo u prethodnom periodu.



Član Predsjedništva SDS-a Dragan Mektić ocjenio je da se SNSD na kriminalan način obračunava sa građanima Teslića zato što su povjerenje dali SDS-u.