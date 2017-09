Govedarici leđa okrenulo 30 članova SDS-a

GRADIŠKA - Više od 30 članova SDS-a u Gradišci zamrzlo je u petak status u stranci zbog, kako su naveli, ignorisanja stavova većine članstva od strane lidera SDS-a Vukote Govedarice, kojeg su optužili da je nezreo za vođenje stranke.

Poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Đorđo Krčmar rekao je da će u ponedjeljak podnijeti pisanu ostavku na članstvo i Glavnom odboru stranke. Krčmar je kazao da se vrh stranke, nakon neuspjelog konstituisanja Opštinskog odbora SDS-a u Gradišci, a kasnije i isključenja predsjednika Kluba odbornika u lokalnom parlamentu Saše Lazića, nije udostojio da ga u posljednja tri mjeseca pozove na razgovor kao bivšeg predsjednika Opštinskog odbora, poslanika u Parlamentu BiH i člana Glavnog odbora.

- Da li je to neko nezreo za vođenje ove velike stranke? Očigledno da jeste. Stranka nije vojna organizacija kako su to neki shvatili, već je to politička organizacija u koju ljudi dobrovoljno dolaze i odlaze. Kolegama želim uspjeh na izborima 2018. godine, a mi ne želimo da budemo remetilački faktor - naglasio je Krčmar na konferenciji za novinare u Gradišci.

On je rekao da je neshvatljivo da SDS od Prnjavora do Trebinja ima osam članova u Predsjedništvu stranke, a da od Prnjavora do Kostajnice SDS u svom predsjedništvu ima samo jednog čovjeka. Krčmar je istakao da su u SDS-u ignorisani gradovi zapadnog dijela RS, gdje živi pola miliona ljudi i dodao da je Banjaluka kao glavni grad morala da ima dva člana u Predsjedništvu stranke.

Kao poslanik u Parlamentu BiH najavljuje da će sve raditi u interesu Republike Srpske, dok o daljem političkom djelovanju i mogućnosti ulaska u neku od drugih partija nije želio govoriti.

Sukob u gradiškom SDS-u počeo je nakon što je Govedarica isključio iz stranke predsjednika Kluba odbornika SDS-a u SO Sašu Lazića.

Lazić je istakao da je Govedarica izvršio politički atentat na njega.

- Ispalio je hitac u mene, koji me je ranio i u idućem periodu ću mu pokazati svoju snagu. Ovo što sam do sada radio nije ništa. Odsad pa nadalje vidjeće kolika je moja i snaga ljudi koji me podržavaju - poručio je Lazić.

Ratni vojni invalid Rade Majstorović, koji je član SDS-a 27 godina, kaže da će zamrznuti status u stranci jer su stari članovi SDS-a doživjeli da ih ljudi koji su godinu ili dvije u stranci, zbog svojih interesa, izbacuju iz partije.

- Mi ćemo svoje članstvo momentalno zamrznuti, ali nije rečeno da nećemo ostati u stranci, jer sve zavisi od daljeg raspleta situacije - naglasio je Majstorović.

Govedarica u petak nije odgovarao na naše pozive da bismo dobili njegov stav o stanju u gradiškom SDS-u. Na pozive nisu odgovarali ni potpredsjednici SDS-a Nedeljko Glamočak i Nemanja Vasić.

Odbornici

SDS je u Skupštini opštine Gradiška nakon izbora bio najjača opoziciona partija sa pet odbornika, ali je nakon stranačkih sukoba Vujadin Miljić počeo da djeluje kao nezavisni odbornik, dok su uz Sašu Lazića stale kolege Vanja Stojnić i Ljubiša Igumanović. Trenutno interese SDS-a, odnosno struje koja podržava Vukotu Govedaricu, zastupa samo jedan odbornik, a to je predsjednik OO SDS-a Gradiška Mirko Samardžija.

(Glas Srpske)