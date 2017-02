SARAJEVO - Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, rekao je danas da vjeruje da će građani BiH 21. marta ostati bez pasoša jer se ne može raskinuti nepovoljni ugovor koji je prije nekoliko godina sačinjen.

"Nisam optimista po tom pitanju", naglasio je Mektić.

On je rekao da BiH plaća veoma visoko cijenu za lične karte, te da je on na sjednicama Savjeta ministara predlagao da se to namiri iz budžeta, "To sam predlagao kako to ne bi išlo na trošak građana BiH", istakao je ministar bezbjednosti.