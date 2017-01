Građani BiH, ipak, neće ostati bez pasoša

BANJALUKA - Savjet ministara BiH sljedeće sedmice razmatraće informaciju o prevazilaženju trenutnog stanja u pogledu obezbjeđivanja pasoških knjižica za građane BiH i po svemu sudeći, kao što su "Nezavisne" ranije najavile, donijeti odluku da se sa sadašnjim dobavljačem produži ugovor.

Produženje ugovora sa sadašnjim dobavljačem, banjalučkom firmom "Muehlbauer", predložio je Edim Nesimi, direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), ali samo do okončanja tenderske procedure.

Nesimi je izrazio nadu da će institucije učiniti sve kako procedura izdavanja pasoša ne bi bila blokirana nakon 21. marta kada ističe trogodišnji ugovor sa banjalučkom firmom koja sada isporučuje pasoše.

Podsjećanja radi, tender vrijedan oko 22 miliona KM prvo je raspisan 20. maja prošle godine i na njega su pristigle dvije ponude, a 24. avgusta IDDEEA je odlučila da ponovo izabere "Muehlbauer", na što se žalila francuska kompanija "Gemalto". Nakon te žalbe Kancelarija za razmatranje žalbi poništila je tender u cijelosti, a nedugo zatim 8. novembra IDDEEA raspisuje novi tender. Na tom novom tenderu prije isteka roka za dostavljanje ponuda francuska kompanija uložila je žalbu na tendersku dokumentaciju, a Komisija za razmatranje žalbi ponovo je 29. decembra poništila tender.

"Ponovo ćemo raspisati tender, ali je sada vrlo izvjesno da on ne može biti okončan do 21. marta, do kada imamo ugovor sa sadašnim dobavljačem. Ono što je sada bitno je da nađemo rješenje kako da premostimo ovaj period od 21. marta do okončanja tenderske procedure", rekao je Nesimi.