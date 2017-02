Građani ne smiju ostati bez pasoša

BANJALUKA - Iako ugovor sa sadašnjim dobavljačem pasoških knjižica prestaje da važi 21. marta, građani, po svemu sudeći, ne bi trebalo da ostanu bez pasoša s obzirom na to da se traži mogućnost da postojeći ugovor bude produžen i to do završetka tendera, koji će biti raspisan najdalje do kraja ove sedmice.

"IDDEEA sve radi u skladu sa zakonom. Tender će biti raspisan do kraja ove sedmice i očekujem da se odredi Savjet ministara BiH i razriješi situaciju", rekao je Edin Nesimi, direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), dodajući da su oni prema Savjetu ministara BiH poslali kompletnu informaciju u vezi sa problemom nabavke pasoških knjižica.

Prema nezvaničnim informacijama, upravo će Savjet ministara BiH na nekoj od predstojećih sjednica donijeti odluku u vezi sa problemima nabavke pasoških knjižica i to na način da će zahtijevati od IDDEEA da produži postojeći ugovor do zaključenja novog ili će tražiti hitan postupak javnih nabavki, što je malo vjerovatno, s obzirom na to da bi u tom slučaju trebalo mijenjati i Zakon o javnim nabavkama BiH.

"Bilo bi katastrofalno da narod ostane bez pasoša. Najvjerovatnije će biti produžen ugovor sa sadašnjim dobavljačem dok se ne sprovede tender i izabere novi dobavljač pasoških knjižica. To je postupak koji će, s obzirom na učestalu praksu žalbi, trajati više od tri mjeseca", ispričao je izvor "Nezavisnih" ističući da jedna grupa pravnika koji se bave nabavkom pasoških knjižica tvrdi da se sadašnji ugovor može produžiti, a opet s druge strane postoje i oni koji kažu da je to nemoguće.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH juče nisu željeli govoriti o temi nabavke pasoša, a u nezvaničnim razgovorima naši sagovornici iz tog resora rekli su nam da je sve na Savjetu ministara BiH, koji treba to pitanje ponovo da stavi na dnevni red i, na kraju krajeva, da konačnu riječ o tome kako da se premosti sadašnji problem.

Podsjećanja radi, tender za trogodišnji ugovor o nabavci pasoša, vrijedan oko 22 miliona KM, poništen je već dva puta od strane Komisije za razmatranje žalbi (KRŽ). Posljednji put tender je raspisan 9. novembra, a rok za dostavu ponuda bio je 27. decembar ove godine, međutim, i prije dostavljanja ponuda jedan od ponuđača, tačnije francuska kompanija "Gemalto", žalio se na tendersku dokumentaciju i Kancelarija za razmatranje žalbi poništila je i tu nabavku.

Po žalbi ove kompanije poništen je i prvi tender, ali za razliku toga, na prvom tenderu posao je bio dodijeljen banjalučkoj firmi "Muehlbauer", koja trenutno ima ugovor sa IDDEEA o nabavci pasoških knjižica.

Zbog ove odluke KRŽ-a, Savjet ministara BiH morao je promijeniti i Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, što nije naišlo na odobrenje javnosti s obzirom na to da su se pojavile priče da se mijenjaju elementi zaštite i spušta stepen sigurnosti pasoških knjižica, što je kasnije demantovano iz same IDDEEA.