Graničari iz kontejnera sele u moderan objekat

SARAJEVO - Izgradnja modernog graničnog prelaza Ivanica između BiH i Hrvatske trebalo bi da počne na proljeće, a radovi će koštati dva miliona KM.

Izjavio je ovo za "Nezavisne" Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji je istakao da je izgradnja ovog prelaza kasnila zbog velikog problema u vezi s eksproprijacijom zemljišta.

"Međutim, to je sve riješeno, a trajalo je tri godine i više nema prepreka izgradnji", rekao je Kovačević.

Ovaj prelaz na putnom pravcu između Trebinaj i Dubrovnika u žižu javnosti proteklih dana je dospio nakon što su ga blokirali povratnici iz istoimenog srpskog naselja u federalnoj opštini Ravno, jer danima nisu imali struje, vode ni telefonskih linija.

Granični policajci, umjesto u kontejnerima, posao su obavljali iz auta, kako bi se barem malo ugrijali, iako u njemu nisu imali nikakvu vezu niti bazu podataka.

Problem nije prisutan samo na Ivanici, budući da i na mnogim drugim graničnim i pograničnim prelazima u BiH nisu zadovoljavajući uslovi za normalan rad graničnih policajaca i carinika. To je problem na koji već duže vrijeme upozoravaju graničari, ali i predstavnici nadležnih komisija u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Sifet Podžić, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, podsjeća da su članovi ove komisije prošle godine na ljeto obišli nekoliko prelaza i utvrdili da graničari i carinici rade u nehumanim uslovima.

"Prilikom posjete graničnom prelazu Doljani rekao sam da ne postoji plata za koju bih sjedio u onom kontejneru, u kojem je tada bilo plus 60 stepeni. Tražili smo da se iz budžeta izdvoje dodatna sredstva kako bi se kolikotoliko poboljšali uslovi za rad graničnim policijcima, a i carinicima.

"Postoje načini da se to uradi, ali zbog političkih nesuglasica BiH ne može koristiti sredstva iz nekih fondova", kaže Podžić.

Iz UIO BiH priznaju da postoji i 28 pograničnih prelaza, na kojima su prisutni samo službenici Granične policije BiH i da su to prelazi koji su u jako lošem stanju.

"Tu postoje samo stari i neuslovni kontejneri sa ili bez rampi. Za dovođenje u red i stvaranje uslova koji zadovoljavaju standarde za jedan granični prelaz potrebna su značajna sredstva, koja se mogu okvirno definisati u iznosu od oko 20 miliona KM. S obzirom na to da UIO nema na raspolaganju pomenuta finansijska sredstva, pokušaće kroz IPA 2017. dobiti sredstva, kako bi bio nabavljen barem jedan dio novih i moderno opremljenih kontejnera, koji bi bili postavljeni na lokacije koje su trenutno u najlošijem stanju, i izgrađene nadstrešnice i postavljene nove rampe", kažu u UIO BiH.

Šemsudin Mehmedović, predsjedavajaći Komisije za carine i vanjsku politiku Predstavničkog doma BiH i član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost, kaže da je većina graničnih prelaza, nažalost, neuslovna i da nije opravdanje UIO BiH to što čeka eksproprijaciju zemljišta.

"Mogu se stvari rješavati i privremeno, da se ljudima bar dok se ne završe radovi stvore bolji uslovi za rad", kaže Mehmedović i ističe da je UIO BiH dužna to uraditi.

Iz UIO BiH, pak, napominju da se ipak dosta toga radi na izgradnji novih graničnih prelaza, poput Svilaja, Bratunca i Vardišta. Ističu da je sve spremno za izgradnju graničnog prelaza Svilaj, koji se nalazi na trasi autoputa 5c na sjeveru Bosne.

"Projektnu dokumentaciju je završila Srbija i sad čekamo nostrifikaciju. Čim to bude završeno, a očekujemo da će to biti do sredine godine, raspisaćemo međunarodni tender za izvođača", kazao je Kovačević.