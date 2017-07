Grujičić: Ne bojim se otići u Potočare, ali znam da nisam poželjan

SREBRENICA - Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić izjavio je da smatra, da ukoliko se Srbima ne dozvoljava postavljanje spomenika i obilježja, onda to ne treba dozvoliti ni Bošnjacima.

Udruženje "Istočna alternativa" je u subotu namjeravala u centru Srebrenice da podigne spomenik Vitaliju Čurkinu, ambasadoru Rusije, koji je stavio 'ne' na Rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, ali se to nije dogodilo.

Organizatori "Istočne alternative" nisu dobili odobrenje za postavljanje spomenika Vitaliju Čurkinu, a Grujičić kaže da se smire tenzije.

"Da se spriječi sve ono što bi dovelo do negativnih reakcija i incidenta. Lako je u Srebrenici izazvati incident i to znaju mnogi i pokušavaju zloupotrijebiti ovu situaciju", rekao je načelnik Srebrenice.

Na pitanje da li su članovi "Istočne alternative" jedni od onih koji pokušavaju izazvati incident, Grujičić odgovara:

"Ne mogu kazati da je to bila njihova namjera, ali jedna ovakva inicijativa u ovom vremenu nije dobra. To sam procijenio i dobio sam podršku Ambasade Rusije koja je stala iza mene i rekla da to nije pametno raditi u Srebrenici. Takve inicijative nisu potrebne Srebrenici, nama trebaju ljepše teme, jedna fabrika da se otvori, a ne spomenici, i mislim da bi to promijenilo sve - i razmišljanje o prošlosti".

On je istakao da ukoliko se Srbima ne dozvoljava postavljanje spomen obilježja u užem dijelu grada, onda to ne treba dozvoliti ni bošnjacima.

"Smatram da ukoliko se ne dozvoljava postavljanje spomenika i obilježja Srbima, u užem dijelu grada, isto tako ne treba dozvoliti ni obilježja Bošnjacima. Moramo vidjeti kakva će biti odluka Skupštine. Stava sam da ukoliko nema postavljanja spomen-obilježja, onda nema postavljanja spomen-obilježja", rekao je Grujičić za televiziju "N1".

Kako javlja pomenuta televizija "Istočna alternativa" je najavila rušenje spomenika bošnjačkim žrtvama, ali Grujičić ističe da vandalizam neće biti dozvoljen.

"Naravno, vandalizam neće biti dozvoljen. Ne može se ništa postaviti bez dozvole. Imamo odluku da u užem centru grada nema postavljanja spomen-obilježja, ali smo pokrenuli i pitanje na Skupštini da se preispita sve bespravno postavljane ploče, da li imaju dozvole i na koji način su postavljene i onda ćemo da diskutujemo i na tu temu", ističe načelnik Srebrenice.

Grujičić je rekao da se ne boji za život ukoliko bi otišao na komemoraciju u Potočare, ali da je svjestan da tamo nije poželjan.

"Ne bojim se za svoj život, znam da nisam nikome učinio zlo. Ali povodeći se iskustvom od prije dvije godine znam da nije prijatno biti tamo gdje nisam poželjan", kaže Grujičić.

