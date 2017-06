HDZ i SDA ne mogu da dogovore zamjenika direktora Agencije za lijekove

SARAJEVO - Menadžment Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ne može da bude imenovan jer se HDZ i SDA ne mogu dogovoriti kome će pripasti pozicija zamjenika.

Ova saznanja "Nezavisnim" su potvrđena iz više izvora, a na ovakve uzroke upozorio je i sam Ramo Rustemović, predsjednik Sindikata Agencije.

"Agencijom nešto manje od godinu rukovodi v.d. direktora Aleksandar Zolak, i on posao obavlja zaista dobro, trudi se maksimalno. On je uspio da isposluje i donošenje Pravilnika o lijekovima. Ipak, on kao usaglašeni kandidat Saveza za promjene nema zamjenika, a pošto zamjenik dolazi iz Federacije, zbog politike još nije imenovan", ističe Rustemović.

Na pitanje koja i kakva politika koči ovo imenovanje, odgovara da, "kako se priča, HDZ i SDA se svađaju kome će pripasti zamjenička pozicija".

"Konkurs je bio još prošle godine, poslije toga je ministar Adil Osmanović poslao najboljeg kandidata na imenovanje. Ta tačka je stavljena i na sjednicu Vijeća ministara, ali je odmah skinuta. I od tada se ništa ne dešava", ističe Rustemović. On ističe da i građani BiH, ali i svi uposlenici Agencije trpe posljedice gotovo pet godina, "koliko Agencija radi bez imenovanog direktora i zamjenika".

I ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, u čijoj je nadležnosti i djelovanje Agencije, potvrdio je za "Nezavisne" Rustemovićeve navode da je procedura davno završena, ali da je ostalo na tome.

"Mi smo zaista sve završili, međutim nema političkog dogovora šta kome pripada, što, opet, nema veze ni sa ovim ministarstvom ni sa Vijećem ministara, već sa nekim drugim instancama", ističe Osmanović.

Podsjećamo, mnogo je kontroverzi bilo u vezi s radom Agencije za lijekove, prevashodno prilikom izrade Pravilnika o načinu kontrole, oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, s obzirom na to da taj dokument Agencija nije mogla usvojiti godinama. Taj dokument, koji je počeo da se izrađuje još za vrijeme bivšeg direktora Nataše Grubiše, usvojen je krajem prošle godine. Inače, do tada je BiH bila jedina zemlja u Evropi koja nije imala ovu vrstu pravilnika, zbog čega su pojedini lijekovi daleko skuplji nego u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i ostalim državama regije.

(Foto: V. Tripić)