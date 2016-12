HDZ i SDP protiv uvođenja par-nepar principa na katolički Božić

Sarajevo - Protiv odluke Vlade Kantona Sarajeva da se od nedjelje krene primjenjivati princip par-nepar redukcije saobraćaja u Sarajavu oglasili su se iz SDP-a i HDZ-a, piše Fena.

"Naprosto je žalosna činjenica to što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o uvođenju principa kretanja motornih vozila par - nepar, koja stupa na snagu ni manje ni više nego u nedjelju 25. prosinca u 7 ujutro", navodi se u saopštenju HDZ-a.

Naime, Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo (KS) za primjenu Plana interventih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti vazuduha u KS donio je Odluku o proglašenju treće epizode - uzbuna, nakon što su pokazaoci mjerenja zagađujućih tvari u vazduhu pokazali alarmantno prekoračenje dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM10, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo. Od sutra, 25. decembra 2016. godine, na snazi je privremeno ograničavanje upotrebe motornih vozila, odnosno uvođenje sistema vožnje po principu par-nepar tablica.

"Za one koji to znaju, a i za one kojima treba ponoviti, katolici diljem svijeta 25. decembra slave blagdan Kristova rođenja – u narodu poznatijem kao Božić", navodi se u saopštenju za javnost Vrhbosanske županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Sarajevo.

Iako je vazduh u Sarajevu izuzetno zagađen već petnaestak dana, Ministarstvo prostornog uređenja na čelu s ministrom Čedomirom Lukićem, kako se navodi u saopštenju, otvara oči tek danas i uvodi prijeko potrebno zabranu baš na Božićno jutro.

"Svi ćemo se složiti da nam je čist zrak itekako potreban i ako će ona pomoći svi ćemo se za cilj žrtvovati. Ali, pitamo se gospodine ministre, jeste li slučajno ili namjerno uveli ovu zabranu na sam dan Božića. Vama to ništa ne znači, dan kao dan, no ima ih kojima to znači i ne mogu taj dan otići u Crkvu i posjetiti rodbinu, jer će platiti kaznu slaveći Božić. To je je obiteljski blagdan, dan kada se obitelji i prijatelji posjećuju, isto kao što to rade vjernici na Bajram, Pravoslavni Božić ili neki drugi vjerski praznik", ističe se u saopštenja sarajevskog HDZ-a.

"Katolici Kantona Sarajevo će poštivati ovu odluku i obići tko može svoju rodbinu i prijatelje koristeći gradski prijevoz. No ovakve odluke bi trebale biti suspendirane u dane Blagdana a ne donošene za vrijeme istih", ističe se u saopštenju Vrhbosanske županijske organizacije HDZ-a Sarajevo.

Slične primjedbe ima i Socijaldemokratska partija BiH (SDPBiH) koja je pozvala Vladu Kantona Sarajevo da odmah prolongira, za ponedjeljak 26. decembra, odluku o smanjenju zagađenja vazduha ograničenjem upotrebe vozila prema sistemu par-nepar.

"Iako zagađenje zraka traje već više od sedam dana, a Vlada Kantona Sarajevo nije ozbiljnije reagirala do danas, smatramo da nema potrebe da se ova odluka počne primjenjivati od nedjelje, 25. decembra, za katolički Božić, te da se njena primjena može prolongirati za jedan dar", saopšteno je iz SDP-a BiH.