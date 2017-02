HNS usvojio prijedloge izmjene modela za izbor članova Predsjedništva BiH i Doma naroda FBiH

MOSTAR - Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović rekao je danas da je Hrvatski narodni sabor (HNS) usvojio konačne prijedloge izmjena izbornog zakonodavstva kada je riječ o izboru članova Predsjedništva BiH, delegata u Dom naroda FBiH i za grad Mostar.

On je nakon sjednice HNS-a u Mostaru novinarima rekao da su usvojene i smjernice za vođenje pregovora sa svim parlamentarnim strankama.

"Pošto je u ovakvim političkim uslovima teško promijeniti Ustav, predloženi su modeli u okviru ustavnog okvira, a da se pokuša provesti odluka Ustavnog suda kada je u pitanju konstitutivnost naroda", dodaje Čović.

Čović je rekao da je o izboru članova Predsjedništva BiH, prema njihovom prijedlogu, FBiH jedna izborna jedinica unutar koje se definišu izborna područja A, B i C.

"U izborno područje A se ubrajaju sve opštine u kojima prema podacima sa popisa stanovništva 2013. živi dvije trećine ili više bošnjačkog naroda, u područje B se ubrajaju opštine sa dvije trećine ili više hrvatskog naroda, a sve ostale se ubrajaju u izborno područje C", rekao je Čović.

Za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH bio bi izabran kandidat koji je među bošnjačkim kandidatima osvojio najveći broj glasova u području "A plus C", a za hrvatskog člana Predsjedništva BiH onaj koji je među hrvatskim kandidatima osvojio najveći broj glasova u području "B plus C".

Čović je rekao da je HNS za Dom naroda FBiH definisao dva modela, pri čemu oba idu u smjeru da se po 17 predstavnika biraju u klubove sva tri naroda, te sedam ostalih popune na način da bude provedena odluka Ustavnog suda BiH.

On je naglasio da se definisani modeli temelje na popisu iz 2013. i da klubovi moraju biti odraz zastupljenosti naroda u nekom kantonu, odnosno ako u nekom kantonu nema predstavnika jednog naroda onda ne postoji obaveza da taj narod bude zastupljen iz tog kantona.

Ovaj model Čović je nazvao elektorskim, te je pojasnio kako bi se moglo pouzdano izabrati po 17 predstavnika svakog naroda, odnosno ne bi bilo praznina kao sada, a s druge strane bi se izbjegao strah da će jedan narod drugom birati predstavnike u klubove naroda lažnim predstavljanjem ili izbornim inženjeringom.