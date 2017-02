Halid Genjac pisao Klubu narodnjaka u EP: "Federalizacija" BiH neprihvatljiva

SARAJEVO - Halid Genjac, delegat u Domu naroda parlamenta BiH i predsjednik Glavnog odbora SDA, uputio je pismo Klubu poslanika Evropske narodne stranke (EPP) u Evropskom parlamentu, gdje je SDA u statusu posmatrača, u kojem upozorava na neprihvatljivost dijela Rezolucije za BiH za 2016. godinu koji se odnosi na pojmove "federalizacije".

Genjac u pismu podsjeća da je prilikom prvog predlaganja amandmana o "federalizaciji", i Izvještaju 2014, Evropska komisija upozorila ovaj parlament da EU nema nadležnost u pogledu unutrašnje strukture države.

"U Rezoluciji za 2016. data je precizna ocjena stanja i predloženi su principi za rješavanje niza otvorenih pitanja. Moram, međutim, u ime SDA izraziti neprihvatljivost formulacije 'principi federalizma i decentralizacije' u novom paragrafu 2a u Prijedlogu rezolucije i upozoriti na posljedice takve neodređenosti", piše Genjac.

Dalje navodi da su principi federalizma i decentralizacije shvaćeni u smislu evropskih vrijednosti i demokratskih standarda apsolutno prihvatljivi.

"Međutim, njihova interpretacija u zalaganjima i stavovima hrvatskih parlamentaraca i HDZ BiH je neprihvatljiva i sa dalekosežnim štetnim posljedicama za budućnost BiH", piše Genjac.

Upozorava da proteklih dana HDZ BiH radikalizira zahtjeve.

Istovremeno, danas je sjednicu održalo Predsjedništvo HNS-a, nakon koje je Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH, prokomentirao pripremni dio ove rezolucije.

"Mislim da će dobiti potporu EP-a. Treba pročitati šta je tamo napisano da bi komentirali. Svi su opsjednuti hrvatskim entitetom, ali volio bih čuti dokument ili zapis i vidjeti gdje je to spomenuto. Volio bih znati ko obmanjuje javnost u naše ime. Mi nismo nikakvi ljudi koji stave nešto na papir i gurnu nekome drugom da on to rješava", kazao je Čović.

On je dodao da danas imamo određeni vid federalne organizacije BiH, koji može biti bolji.

"Da bismo dobili kvalitetniji odgovor kako razmišlja hrvatski narod u BiH, u Neumu će biti konferencija 16. marta, sa više od 60 naučnih radova, uglednih profesora iz zemalja koje drugačije posmatraju uređenje BiH", rekao je Čović. On je istakao kako je u posljednja dva mjeseca čuo različite verzije o federalizaciji.

"Čuo sam oko 70 različitih verzija o tome šta mislim o federalizaciji, trećem entitetu i svemu. Mislim da je krajnje vrijeme da otvorimo ova pitanja i konačno ih riješimo", rekao je Čović.