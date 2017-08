Herceg Bosna diže tenzije

MOSTAR, SARAJEVO, BANJALUKA - Najava mogućeg reaktiviranja Hrvatske Zajednice Herceg Bosne podigla je buru na političkoj sceni, te postala jedno od pitanja koje će se nesumnjivo koristiti u predizborne svrhe.

Naime, Herceg Bosna je ugašena potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma i stvaranjem Federacije BiH, a danas ponovo slušamo izjave o njenom reaktiviranju. Najglasniji u takvim najavama je Marko Karamatić (HSS), delegat u Domu naroda parlamenta BiH, koji ističe da će uslijediti i takva formalna procedura kroz tijela Hrvatskog narodnog sabora (HNS) ukoliko ne budu prihvaćene izmjene Izbornog zakona koje predlažu HNS i HDZ kao vodeća hrvatska stranka.

Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća HNS-a, koji je trenutno na odmoru, kratko je potvrdio da će na sjednici Vijeća 21. avgusta biti razmatrana politička situacija u BiH, te da bi trebalo da bude govora i o ovoj temi.

S druge strane, Edin Ramić, potpredsjednik SDA, ističe da postoje jasne institucionalne procedure kad neko želi mijenjati zakonske propise.

"To je čisto privlačenje medijske pažnje. Ne vjerujem da će se ijedna stranka sa sjedištem u Sarajevu upustiti u bilo kakve razgovore na tu temu", kaže on.

Milica Marković, poslanik SNSD-a u parlamentu BiH, kaže da uz dužno poštovanje prema Karamatiću, SNSD će čekati da čuje zvanični stav HDZ-a.

"Onda će sa svojim stavom izaći i SNSD, kao najveća partija u RS. No, svakako ne treba da guramo pod tepih činjenicu da se Hrvatima mora osigurati potpuna ravnopravnost u BiH. Treba da razgovaramo o tome", kaže ona.

Lider Nezavisnog bloka i disident SDA Senad Šepić upozorava da su to politike prošlosti koje smo vidjeli kako su završavale.

"Dejton je i minimum i maksimum u ovome momentu što možemo imati u BiH. Neke druge generacije političara će vjerovatno dogovoriti drugačije i funkcionalnije uređenje zemlje. Do tada treba da se okrenemo rješavanju životnih i svakodnevnih problema", poručuje on.

Reaktiviranje Herceg Bosne eksplicitno odbacuje i bh. ljevica, pa tako Emir Suljagić, jedan od čelnika Građanskog saveza (GS) BiH, ističe da oni već mjesecima upozoravaju na prijetnje nasiljem koje dolaze iz HDZ-a i HNS-a.

"Nema nikakve sumnje da se njihova deklarisana politika može provesti samo masovnim i organizovanim nasiljem. Pod drugim okolnostima bih rekao da policija i tužilaštvo moraju spriječiti vaninstitucionalno djelovanje. Međutim, institucije prisile su u rukama HDZ-ovog koalicionog partnera SDA, koji ih koristi za obračun s opozicijom ili stranačkim zapošljavanjem", kaže Suljagić.

Pravni ekspert Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, podsjeća da je bilo kakav teritorijalni preustroj vezan za Dejton i Vašingtonski sporazum nemoguć.

"To je pitanje Ustava, a ne Izbornog zakona. Međutim, takvih podjela na teritoriji BiH više neće biti, one su nemoguće, ali se sve svjesno radi jer aktuelne politike nemaju odgovor na tešku ekonomsku situaciju", kaže on.