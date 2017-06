Holandija djelimično kriva za ubistvo 300 Srebreničana

HAG - Holandija je djelimično odgovorna za smrt blizu 300 muslimana koji su 1995. godine protjerani iz UNove baze u Srebrenici, navedeno je u drugostepenoj presudi holandskog Apelacionog suda izrečenoj po tužbi "Majki Srebrenice" protiv Holandije.

Na taj način, ovom pravosnažnom odlukom potvrđena je presuda iz 2014. prema kojoj su holandski mirovnjaci iz sastava UNa "mogli da znaju da će Srbi ubiti muškarce koji su tražili utočište u njihovoj bazi u selu Potočari, ukoliko budu prisiljeni da je napuste", što se na kraju i dogodilo.

Prema prvim reakcijama, srebreničke žrtve, koje djeluju i kroz Udruženje "Majke Srebrenice", nisu zadovoljne ovakvom odlukom budući da je sud djelimično presudio u njihovu korist. Vlada Holandije jeste odgovorna, ali samo za smrt onih muškaraca koji su se nalazili unutar UNove baze u Potočarima u julu 1995. godine.

"Žrtve su podijeljene u tri kategorije: one koje su bile unutar UNove baze, one koje su se nalazile oko baze i muškarce koji su se uputili ka šumama. Vlada Holandije je proglašena odgovornom za smrt samo onih osoba koje su se za vrijeme pada Srebrenice zatekle unutar UNove baze, ali ne i za muškarce koji su se nalazili oko baze, kao ni za one koji su put od sigurne smrti pokušali naći u šumama uputivši se na ono što će kasnije postati poznato kao marš smrti", navodi se u obrazloženju presude.

Munira Subašić, predsjednica Udruženja "Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa", kazala je da je presuda Vrhovnog suda Holandije nepravedna te da su žrtve ponovo napravili žrtvama.

"Nismo uspjeli doći do pravde. Sada ćemo uputiti žalbu Evropskom sudu za ljudska prava, nećemo odustati, jer su holandski vojnici morali da zaštitite civile u bazi UNa", istakla je Subašićeva. No, smatra da je i jedan ovakva presuda dobar korak.

"Nisu se mogli oprati od odgovornosti i ostat će zabilježeno da su ih tužile 'Majke Srebrenice'", zaključuje Subašićeva.

I Kada Hotić, još jedna članica Udruženja, smatra da žrtve ne mogu da budu zadovoljne ovakvom jednom presudom.

"Presuda nije i ne može biti zadovoljavajuća za nas. Izgleda da je pravo bilo na strani jačeg, a ovdje su oni bili jači i njihova politika je pobijedila", izjavila je Hotićeva, koja je u Hagu prisustvovala izricanju presude. Dodala je da je holandski sud nepravedan, te da Holandija i Holanđani treba da se stide predstavnika svoje vlade i Suda.

"Mi smo ponovo povrijeđeni, ali nismo osramoćeni kao oni. Ostali smo ponosni", navela je Hotićeva, također najavljujući da će žrtve nastaviti tražiti pravdu u drugim pravosudnim institucijama, kao što je Sud u Strazburu.

Podsjećamo, prvostepeni sud je u julu 2014. godine izglasao presudu kojom je Holandiju proglasio odgovornom zbog toga što njen bataljon pod mandatom mirovnih snaga UNa nije evakuirao više od 300 bošnjačkih muškaraca izbjeglih u njihovu vojnu bazu u Potočarima, u okolini Srebrenice.

Na prvostepenu odluku žalila se holandska vlada, tvrdeći da oni nisu mogli da znaju da će ovi ljudi biti pobijeni nakon povlačenja holandskih trupa. Općenito, ova odluka se smatra izuzetkom, s obzirom na to da UN uživanju imunitet od krivičnog gonjenja.

Također, agencije su jučer izvijestile da će i 206 holandskih mirovnjaka tužiti svoju vladu za odštetu zbog štetnih posljedica koje trpe.

Kako je rekao opunomoćenik ovih vojnika, advokat Majkl Ruperti, 206 njegovih klijenata tražiće kompenzaciju od Holandije od po 22.000 eura, a ukupna suma odštete trebalo bi da iznosi oko 4,5 miliona eura.

"Oni i dalje osjećaju štetne posljedice u svim aspektima svog života i vjeruju da je za to odgovorno Ministarstvo odbrane", rekao je Ruperti.

Ranije je holandski ministar odbrane priznao da je holandski mirovni bataljon poslan u BiH bez adekvatne pripreme, bez odgovarajućih sredstava, s malo informacija, da bi zaštitio mir koji više nije postojao.

"To je bila nerealna misija, u nemogućim uslovima", rekao je on.

Dodik: Zločinci treba da odgovaraju pred pravosuđem

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da svi koji su doprinijeli velikom zločinu u Srebrenici ili su ga učinili treba da odgovaraju pred pravosudnim institucijama.

"To je praksa koju ne treba napustiti sve dok je biološki živ bilo koji od učesnika", rekao je Dodik komentarišući presudu holandskog Apelacionog suda. Naveo je da je, ako Holanđani misle da su doprinijeli tom zločinu, to stvar njihovog pravosuđa.

"U Holandiji postoji neki osjećaj prema srebreničkom slučaju, jer je tamo bio bataljon Vojske Holandije", rekao je Dodik.