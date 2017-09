IDDEEA ponovo u problemima: Pada i peti tender, građani opet ostaju bez pasoša

SARAJEVO, BANJALUKA - Austrijska kompanija "Osterreichische Staatsdruckerei" ponovo je uložila žalbu na tendersku dokumentaciju za nabavku pasoških knjižica i ukoliko tender ponovo bude poništen, gotovo je izvjesno da će stanovnici BiH početkom marta iduće godine ponovo ostati bez pasoša.

Žalba na tender raspisan 10. avgusta podnesena je početkom prošle sedmice i, kako stvari sada stoje, konačnu riječ daće Kancelarija za razmatranje žalbi, koja je uz žalbu francuskog "Gemalta" i ove austrijske kompanije oborila i prethodni, četvrti po redu, tender za nabavku pasoških knjižica vrijedan oko 30 miliona KM.

"Tenderski uslovi su manje-više isti kao i prethodni uz određene kozmetičke promjene. Ako se u Kancelariji za razmatranje žalbi bude odlučivalo po kriterijumima koji su važili i ranije, gotovo je sigurno da tender ponovo pada i tada već ulazimo u ozbiljne probleme jer ugovor za nabavku pasoških knjižica koji BiH ima sa banjalučkim 'Milbauerom' ističe u martu iduće godine i tada će, po svemu sudeći, ponovo doći do nestašice pasoša", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Da je austrijska kompanija ponovo podnijela žalbu, potvrđeno nam je iz nekoliko izvora, a u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u petak nismo uspjeli zvanično dobiti informaciju o čemu se radi i u kojoj fazi je odlučivanje po žalbi.

Jedan od izvora ispričao nam je da će, kako stvari sada stoje, vjerovatno i u martu naredne godine biti produžen ugovor sa sadašnjim dobavljačem jer je to jedino moguće rješenje, a da će se nakon toga pokušati izdejstvovati da nabavka pasoških knjižica bude izuzeta iz postupka javnih nabavki, što ne treba očekivati, barem do formiranje nove vlasti na niovu BiH s obzirom na to da za sada ne postoji većina za tako nešto. Uz to, IDDEEA je predložila i da joj se zakonom omogući izrada pasoša, vozačkih dozvola i ličnih karata, ali s obzirom na političke odnose i postojeće dugogodišnje ugovore sa privatnim kompanijama gotovo je sigurno da od toga neće biti ništa.

Uglavnom, zbog pasoških knjižica, ali i zbog ostalih promašaja u radu, izvještaj o radu IDDEEA već dva puta je pao na sjednicama Savjeta ministara BiH i uskoro se mogu očekivati pritisci na Arifa Nanića, aktuelnog direktora IDDEEA, da podnese ostavku kao i njegov prethodnik Edin Nesimi, koji je to uradio početkom godine. Nedugo nakon Nesimijeve ostavke i problema sa nedostatkom pasoša ugovor koji je istekao sa banjalučkom kompanijom "Milbauer" produžen je na godinu dana uz obećanje nadležnih da će u tom periodu sprovesti tender i zaključiti novi četvorogodišnji ugovor sa najboljim ponuđačem. Taj ugovor ističe u martu 2018. godine.

O padu izvještaja o radu IDDEEA nedavno je govorio i Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. Rekao je da je rukovodstvo IDDEEA pitao zašto nisu izgradili zgradu IDDEEA u Banjaluci i kada će da riješe pitanje nabavke dokumenata.

"Pitao sam ih šta će uraditi da građani BiH ne ostanu bez pasoša i da nemamo svaka tri mjeseca dramu oko nabavke dokumenata", rekao je nedavno Bevanda.

Podsjećanja radi, po žalbama francuskog "Gemalta" i austrijske firme "Osterreichische Staatsdruckerei", Kancelarija za razmatranje žalbi poništila je četvrti tender za nabavku pasoških knjižica koji je raspisala IDDEEA uz obrazloženje da je iz tenderskih uslova vidljivo da se favorizuje njemački dobavljač.