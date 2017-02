IDDEEA raspisala tender za nabavku pasoških knižica

SARAJEVO . Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) raspisala je danas tender za nabavku pasoških knjižica.

Ovim je, kako ističu iz IDDEEA, realiziran zaključak Vijeća ministara BiH sa sjednice održane 16. februara, kojim je ova agencija zadužena da u okviru svog zakonskog mandata, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, poduzme raspoložive hitne mjere kako građani BiH nakon 21. marta ne bi bili uskraćeni za pravo na pasoš.

"S obzirom na to da se radi o postupku nabavke koji Zakon o javnim nabavkama propisuje u slučajevima kada se mogu dokazati razlozi krajnje hitnosti, vjerujemo da će se ovaj postupak okončati na vrijeme i da će se kontinuitet izdavanja pasoša nesmetano nastaviti i nakon 21. marta", saopšteno je iz IDDEEA.

Prethodno, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kazao je juče da je pesimista kada je riječ o rješavanju problema pasoša, te izrazio bojazan da bi građani nakon 21. marta ipak mogli ostati bez ovog identifikacionog dokumenta. Govoreći o problemima u vezi s izdavanjem pasoša, Mektić tvrdi da je prethodnih godina napravljen vrlo štetan ugovor s firmom "Milbauer" i da se BiH sada ne može iz toga izvući.

On je zatražio od Tužilaštva BiH da se pozabavi ovim pitanjem i procesuira one koji su doveli do ovakve situacije.

IDDEEA je još u maju prošle godine raspisala tender za nabavku pasoških knjižica u vrijednosti od 20 miliona KM za tri godine. Ponovo je izabrana banjalučka firma "Milbauer", ali je Ured za žalbe BiH poništio tender nakon što ga je osporila francuska kompanija "Gemalto". IDDEEA je 8. novembra prošle godine morala poništiti i drugi tender.

Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici u četvrtak usvojilo informaciju IDDEEA o načinu rješavanja naslijeđenih problema u vezi sa štampanjem pasoških knjižica u BiH.

Ranije je u izjavi za medije Vojin Mijatović, zamjenik ministra civilnih poslova BiH, rekao da zakonski jeste Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka ta koja treba ovo da riješi, ali Vijeće ministara se u četvrtak na telefonskoj sjednici prvi put vrlo ozbiljno ponijelo prema ovom problemu.

"Usvajajući zaključke dali su prostor IDDEEA da na kvalitetan način radi. Tome je prethodio sastanak ljudi iz Savjeta ministara, Kancelarije za žalbe i Dragana Mektića, ministra bezbjednosti. Zaista ne vidim nijedan razlog da ne riješimo ovo pitanje u narednih nekoliko dana i da se tema izdavanja pasoša više ne skine s liste aktuelnosti", zaključio je tada Mijatović.