IRB je likvidna, otplata kredita Svjetske banke ne utiče na plasmane

BANJALUKA - IRB Republike Srpske je likvidna u toj mjeri da može da plasira i više nego što je planom plasmana predviđeno, ukoliko se za to ukaže potreba. Ovo se navodi u saopštenju IRB-a, nakon što se u javnosti pojavila informacija da je Vlada Srpske iz ove ustanove povukla oko 24 miliona maraka, i da je time ugroženo njeno funkcinisanje.

Ministar finansija, predsjednica Vlade i predsjednik Republike tvrde da je riječ o logičnom potezu, jer su im ranije iz ove ustanove javili da raspolažu značajnim sredstvima na računima svojih fondova, zbog čega su suočeni s problemom oročavanja tih sredstava.

"IRB ima viška likvidnih sredstava, više od 100 miliona maraka", poručio je ministar finansija RS Zoran Tegeltija. Kaže da je prijedlog da se 24 miliona maraka iskoriste za prijevremenu isplatu kredita, stigao od IRB-a, a ne od Vlade.

"IRB je predložila Vladi Srpske, kao skupštini akcionara, da višak likvidnih sredstava, a koja ne može da oroči, iskoristi za isplatu svoja dva kredita unaprijed", dodao je Tegeltija.

Iz IRB-a navode da su, u cilju smanjenja valutnog rizika na duži vremenski period, razmatrali mogućnosti jednokratne otplate kredita Svjetske banke i djelovali u najboljem interesu Fonda za razvoj i zapošljavanje.

"IRB RS napominje da prijevremena otplata ovih kredita ni na koji način ne utiče na njen budući plasman. IRBRS je likvidna u toj mjeri da može plasirati i više nego što je planom plasmana predviđeno ukoliko se ukaže potreba", saopštio je IRB.

Premijerka Cvijanović poručuje da povlačenjem sredstava nije prekršen nijedan zakon i da svaki dužnik može da izvršava svoje obaveze.

“Svaki dužnik može da izvršava svoje obaveze na ovaj način. Dakle, da određena dugovanja isplati unaprijed ili odjednom umjesto u ratama. To se desilo u ovom slučaju. Čujem da je to postalo predmet razgovora, a vjerovatno zbog toga što niko nije posezao za zaduživanjem, nego se do sredstava došlo na ovaj način", rekla je Cvijanović.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da taj novac nije uzet da bi bio upropašten.

"Taj novac treba da bude redistribuisan kako odluči Vlada. To nije klasična banka. To su, u suštini, sredstva koja se mogu tretirati kao republički fond. I sam sam učestvovao u toj odluci", naglasio je Dodik.

Osvrćući se na ponudu Rodoljuba Draškovića, vlasnika preduzeća “Svislajon industrija alata“ da ovo preduzeće pokloni Republici Srpskoj, Dodik je rekao da Vlada Srpske nema obavezu da preuzima dugove, i krpi tuđe rupe.

