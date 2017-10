Incko: Dodik ima svoje snove, ja svoje a to je BiH u Evropskoj zajednici

SARAJEVO - Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, rekao je da i on kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ''ima snove'', ali da se njegovi snovi tiču isključivo prosperitetne budućnosti Bosne i Hercegovine.

Incko je za N1 rekao da Republiku Srpsku vidi u okviru BiH i da su, kako je naveo, Srbi u Dejtonu odustali od neke druge države.

''On (Milorad Dodik) je to malo umirio izjavom da je to njegov san. Taj san neće postati realnost, imam i ja neke druge snove i vidim BiH u Evropskoj zajednici i prosperitetnu zemlju budućnost. Vidim Republiku Srpsku u okviru BiH. Potpuno je jasno šta se desilo u Dejtonu. Tamo su Srbi odustalo od jedne druge srpske države kao i ostali, svi su se složili na dejtonski mirovni ugovor. To treba poštovati, ništa drugo ne postoji. Ja sam posljednjih osam godina stotine puta, ja ću to pomenuti u narednom izvještaju kod Ujedinjenih nacija u Savjetu bezbjednosti. Bolje da se radi na tome kako će građani Republike Srpske živjeti bolje. Mi znamo da u Banjaluci postoji slovenački konzulat, oni izdaju vize i tamo su dugi redovi. RS ima sve uslove da bude uspješan i bogat entitet, ali unutar Bosne i Hercegovine'', rekao je Incko gostujući na N1 televiziji.

Na pitanje da li će izreći sankcije Miloradu Dodiku, Incko je kazao da je Dodik već izložen sankcijama - onim koje su mu izrekle Sjedinjene Američke Države.

''Moram imati podršku u PIK-u, ali on je već izložen sankcijama jer ne može putovati u Ameriku, Amerika je učinila svoje. Kršio je Dejtonski sporazum referendumom i sada mora snositi posljedice toga'', poručio je Incko i dodao:

''Ja sam u više navrata i u Savjetu bezbjednosti kazao da je referendum neustavan, nevalidan i u suštini ne treba to puno da komentarišem. Taj referendum od samog početka nije bio validan. Osobno nisam tražio od Dodika da otkaže referendum, ali samo tražio preko Savjeta bezbjednosti i u mojim izjavama za štampu sam to tražio'', dodao je on.