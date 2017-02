Incko: Spreman sam da radim ovdje bez plate

SARAJEVO - Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko rekao je da može još dugo ostati u BiH, da OHR još uvijek postoji te smatra da su mnogi razočarani zbog toga.

"Ja još uvijek mogu dugo ostati ovdje. Vidim da su mnogi razočarani što sam još tu. Čudi me što ljudi ne izražavaju nezadovoljstvo prema domaćim političarima. Bonska ovlaštenja ima svaki građanin kad su izbori. Svako ima olovku u ruci, ali oni to ne koriste, izgleda da su oni zadovoljni", rekao je Incko gostujući na televiziji N1.

Incko je rekao da je do sad koristio 40 puta Bonska ovlaštenja, te je pojasnio za šta se ona koriste.

"Ima tu neko razmišljanje da Bonska ovlaštenja treba koristiti za krupne stvari, ne za sitnice. Ova ovlaštenja su ukupno korištena oko 800 puta, a ja sm ih iskoristio 40 puta”, naglasio je Incko.

Kako je rekao, nepoštivanje odluke Ustavnog suda BiH u slučaju Dana RS za Amerikance je bio dovoljan razlog da se Miloradu Dodiku, predsjedniku RS, uvedu sankcije. Dodao je da aktuelna ambasadorica SAD-a u BiH ostaje na ovoj poziciji i u narednom periodu.

"Lično mislim da se Evropa neće pridružiti sankcijama. Vidim da su nezadovoljni nekim događajima ovdje", kazao je visoki predstavnik U BiH.

Na pitanje da li će se izviniti zbog sporne izjave u kojoj je Republiku Srpsku uporedio sa NDH, Incko je ponovio da se on neće nikome izvinjavati, te je naglasio da je njegova izjava pogrešno prenijeta.

"Ja se nikome neću izvinjavati. Političari su bili ti koji su moju izjavu pogrešno prenijeli. Rekao sam da bi nekome moglo pasti na pamet da slavi 10. april, osnivanje NDH. Rekao sam da to nikome ne pada na pamet. Za mene je, u prvom planu, to da se nije poštovala odluka Ustavnog suda BiH. Ja mogu da se izvinim ovim ljudima koji su pogrešno shvatili moju izjavu, koji imaju rođake koji su umrli u Jasenovcu. Osuđujem svaki fašizam i nacizam. Bio sam lično u Jasenovcu, na bosanskoj strani, na jednoj komemoraciji. Te su stvari osjetljive", kazao je Incko.

U razgovoru za N1, Incko je prokomentarisao i retoriku predsjednika Srpske kada je u pitanju OHR i on lično.

"Ja nisam rekao da je on (MiloradDodik) uličar i kriminalac. Rekao je da sam kriminalac, da sam politička prostitutka. Govorio je da mene finansiraju muslimani iz Latinske Amerike. On uvijek govori koliko ja zarađujem, rekao sam, evo da se mijenjamo. Ja sam spreman da radim bez novca ovdje. Ta plata je od Karla Bilda na ovamo ista. Moja plata nije 25 hiljada eura. Manja je i daleko od toga. To plate države evropske zajednice, Amerika, Japan koji plati 10 posto mog budžeta. Spreman sam da radim bez novca", kazao je Incko.

On je rekao i da ga plaše pojedine izjave kako bi on mogao biti posljednji visoki predstavnik u BiH.

"Ja se plašim ovakvih izjava da sam posljednji. Ja sam trenutačni. Njemačka je 45 godina imala ograničen suverenitet. U Austriji su savezničke snage bile 10 godina”, rekao je Incko.

O odlasku stranaca iz BiH, Incko je rekao da takve šanse postoje.

"Mislim da takve šanse postoje. Bilo je takvih napora. Prudski sporazum je bio takav 2009. godine. Lajčak je tada bio u pozadini. Pokojni Sulejman Tihić je bio jedan od glavnih tada. Ti isti lideri, koji se ne dogovaraju, traže da OHR ide kući. Oni su dobili povjerenje od birača. Moraju to povjerenje ispuniti. Ove 2017. godine nema izbora, ovo je super godina da se nešto radi", rekao je Incko za N1.

(N1)