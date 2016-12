Ističu rokovi za nabavku pasoša

BANJALUKA - Tender za nabavku pasoških knjižica, raspisan početkom novembra ove godine, biće zatvoren danas.

Ipak, to ne znači da će ovaj trogodišnji posao vrijedan 22,2 miliona KM biti zaključen s obzirom na to da će, prema nezvaničnim informacijama, o svemu konačnu riječ dati Kancelarija za razmatranje žalbi, koja je već jednom poništila ovu javnu nabavku.

Tender za ovaj posao raspisan je 9. novembra, a rok za dostavu ponuda je 27. decembar ove godine i to je drugi put da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) raspisuje ovu javnu nabavku. U međuvremenu, odnosno nakon 9. novembra jedan od ponuđača se žalio na tendersku dokumentaciju i KRŽ je trebalo da donese odluku po tom pitanju, ali u IDDEEA juče nismo uspjeli saznati šta je odlučeno jer niko nije želio govoriti o toj temi, a direktor Edim Nesimi se nije javljao na mobilni telefon.

Prema nezvaničnim informacijama, već ove sedmice u cijelu priču mogao bi se uključiti i Savjet ministara BiH s obzirom na to da u martu ističe ugovor sa sadašnjim dobavljačem pasoških knjižica, odnosno banjalučkom firmom "Muehlbauer", a do tada, po svemu sudeći, tenderska procedura neće biti okončana jer će se na odluku IDDEEA sasvim sigurno žaliti firma koja ne bude izabrana kao najpovoljnija. U tom slučaju IDDEEA s obzirom na to da nema zaliha, neće imati pasoških knjižica i izdavanje pasoša biće blokirano.

U IDDEEA su ranije rekli da su uputili dopis Savjetu ministara BiH tražeći da oni predlože moguće rješenje kako ne bi bio obustavljen postupak izdavanja pasoša građanima.

Podsjećanja radi, ranije raspisani tender za nabavku pasoških knjižica poništila je Komisija za razmatranje žalbi, jer se na odluku IDDEEA da posao nastavi raditi banjalučka kompanija "Muehlbauer" žalila francuska kompanija "Gemalto".