Istraživanje američkog medija: Džihadisti dobijaju lažne identitete u BiH

VAŠINGTON, SARAJEVO - Povratnici sa stranih ratišta pri dolasku u BiH dobijaju novi ili lažni identitet. Sve prisutniju terorističku "noćnu moru" koja dolazi iz BiH, gdje nekadašnji borci Islamske države (IS) pronalaze sigurna skloništa, zapadni lideri ignorišu.

Objavio je to "The Daily Caller News Foundation", u analizi koju je sprovela istraživačka grupa ove američke veb-stranice, a u kojoj se navodi da je BiH poznata po tome što "prostire tepih" dobrodošlice stranim borcima, dajući im jasno do znanja da im je - obezbijeđeno sklonište.

Navodi se, takođe, da Bošnjaci imaju više boraca u IS po glavi stanovnika od bilo koje druge evropske nacije. Jedno od objašnjenja bi, kako se dodaje, mogla biti visoka nezaposlenost, koja je, prema posljednjim podacima, viša od nezaposlenosti u Jemenu, Tunisu ili pojasu Gaze.

Eksperti za borbu protiv terorizma tvrde da se sve veći broj boraca IS vraća u BiH. Diplomate i bezbjednosni eksperti upozoravaju da su povratnicima sigurna skloništa zapravo oni džemati u kojima se vijore zastave IS.

Takvi džemati, navodi se dalje, primaju strane borce, koji se tu odmaraju, mijenjaju svoj identitet, dolaze do potrebnog oružja, ali i vrlo lako dolaze do novca (mahom je riječ o pranju novca), te isto tako ulaze u zemlje zapadne Evrope.

Gordon Bardoš, predsjednik SEERECON-a, kompanije za strateško savjetovanje i analize političkog rizika, kaže da su džemati postali enklave unutar suverenih država.

"Uspostavljena su sela kojima upravljaju radikalni islamisti i definitivno funkcionišu kao enklave unutar BiH. Takođe, uspostavili su i finansijske mreže za transfer novca, dok istovremeno borcima daju nove ili lažne identitete", kaže Bardoš.

Prema njegovim riječima, kada dobiju novi identitet, ti ljudi život počinju ispočetka i mogu slobodno da putuju širom svijeta.

"U tim zabačenim selima oni održavaju i paravojne obuke", dodaje Bardoš. Tvrdi da su svi najveći napadi upereni protiv SAD, uključujući i 11. septembar, imali tzv. bosanske veze.

"Govorimo o ljudima koji su bili uključeni u napad 9/11. Govorimo o ljudima koji su bili uključeni u napad na 'USS Cole'. Govorimo o ljudima koji su bili umiješani u napade na američke ambasade u Africi, avgusta 1998. godine. Svi oni su tokom devedesetih bili aktivni na Balkanu. Oni su ti koji su posijali sjeme svega ovog što danas gledamo", kaže Bardoš.

Takođe, kako se tvrdi, BiH je igrala važnu ulogu i u nedavnim napadima širom Evrope.

"Istorijski gledano, kada sagledamo razne terorističke napade, od posljednjeg na božićnom marketu u Berlinu, ili napada na 'Charlie Hebdo' u Parizu, ili napad na briselski metro, uvijek je tu postojala neka 'balkanska veza'", kaže Bardoš.

Abdelilah Himih, osumnjičeni za planiranje napada na Pariz, novembra 2015. godine, ili napada na Brisel, marta 2016. godine, živio je na Balkanu. Naoružanje i municija pronađeni u Parizu potiču upravo sa Balkana.

Naser bin Ali Ansi, koji je nekada živio u BiH, preuzeo je odgovornost za napad na "Charlie Hebdo" u Parizu. Kasnije je Ali Ansi postao lider Al Kaide na Arapskom poluostrvu.