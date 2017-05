Italijanski novinar: Evropa nije učinila dovoljno da spriječi rat u BiH

Još 1990. godine, kada se već nazirao rat, trebalo je primiti Jugoslaviju u EU, ali to nije učinjeno, a ista greška je napravljena i 2000. godine, kaže italijanski novinar Klaudio Gerardini, koji ističe da je ulazak BiH, Srbije, Makedonije, Crne Gore u EU - jedino pravo rješenje.

U intervjuu za "Dojče vele", on ocjenjuje da je EU sve do 2004. godine bila u mnogo boljem stanju i mnogo otvorenija nego danas, ali ističe da, uprkos krizi, Evropa "nema pravo da odustane od svog posla".

"Alternative jednostavno nema. Ja uprkos svemu imam nade", kaže Gerardini.

On tvrdi da je Evropa učinila dvije "ogromne greške", i to 1990. i 2000. godine.

"Još 1990. godine, kada se već nazirao rat, trebalo je primiti Jugoslaviju u EU, uticati na one koji su htjeli da se odvoje da zatraže ulazak u EU. Ali to nije učinjeno. Ista greška napravljena je i 2000. godine", ocjenjuje on.

Ako se, kaže, tada razmatrala mogućnost da u EU uđu Mađarska, Rumunija i Bugarska, što se i desilo, onda je trebalo primiti i sve zemlje bivše Jugoslavije.

Ovaj italijanski novinar i humanitarni radnik koji je u posljednjih 30 godina izvještavao sa najznačajnijih događaja u Evropi, među kojima su podjela Čehoslovačke i pad Berlinskog zida, navodi i da je, dok je francuska vlada gajila simpatije prema Srbiji, a njemačka prema Hrvatskoj, BiH bila prepuštena samoj sebi.

Gerardini, koji je u humanitarnim akcijama učestvovao od početka ratova, sjeća se da ga je širom BiH fascinirala upornost ljudi da uprkos ratu žive normalno.

I nakon više od 20 godina, Gerardini se čudi činjenici da su dvije paralelne stvarnosti bile moguće na udaljenosti od samo nekoliko stotina kilometara.

"Poslije prvog putovanja u Hrvatsku i u BiH, našao sam se u roku od nekoliko sati u Trstu gdje se život normalno odvijao. Nisam mogao da shvatim da na Balkanu divlja rat, a mi ovdje živimo normalno, djeca se igraju, mi pijemo kafu... Jer to nije bilo negdje daleko, to je bilo tu, kod nas", ističe za DW Gerardini.

On tvrdi i da evropske zemlje nisu učinile dovoljno da spriječe rat u BiH.

"Međunarodna zajednica je termin koji je prihvaćen i toliko se koristi u medijima. U BiH su vjerovali da će ta divna zajednica spasiti svijet, pa i BiH. To je bila velika iluzija", zaključuje Gerardini, koji smatra da je BiH "paralisana" Dejtonskim sporazumom, a jedino rješenje za nju jeste, prema njegovim riječima - ulazak u EU.