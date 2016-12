Ivancov: Odnos Hrvatske, Srbije i BiH ključan za stabilnost

SARAJEVO - Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov izjavio je da je trougao odnosa Hrvatska - Srbija - BiH ključan za stabilnost, ali da to isto važi i za BiH zbog etničkog sastava.

"Posebne veze BiH i Srbije podrazumijevaju se u Dejtonskom sporazumu, a odnosi se razvijaju. Ali, to nije jedini i najbitniji problem u regionu. Trougao odnosa Hrvatska - Srbija - BiH su ključni za stabilnost ovdje. Isto tako važi i za BiH zbog etničkog sastava", rekao je Ivancov.

On je podsjetio da se BiH sastoji od dva entiteta i da je dosta praktičnih pitanja u njihovoj odgovornosti.

"Mnogo komuniciram s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i to je povezno s tim da mi Rusi imamo tijesne kulturne veze sa srpskim narodom u BiH, a ruski biznismeni više sarađuju s Republikom Srpskom. Takođe, slobodno pričamo o širokom krugu političkih pitanja koji dodiruju BiH", naveo je Ivancov za N1.

Ambasador Ruske Federacije dodao je da, ipak, kontakt sa Vladom Republike Srpske nije njegov jedini kontakt.

"Zadnjih dana dva puta sam se nalazio sa Mladenom Ivanićem, redovno se viđam sa Igorom Crnadkom, Bakirom Izetbegovićem, Draganom Čovićem... Sve zavisi koje pitanje rješavamo danas. Ako imamo više zajedničkih pitanja s FBiH onda ću imati više sastanka s Fadilom Novalićem", pojasnio je Ivancov

Komentarišući činjenicu da Rusija često ima različito mišljenje od ostalih članica PIK-a, te da se jedina nije protivila održavanju referenduma u Republici Srpskoj, Ivancov je napomenuo da su svi zainteresovani za stabilnost BiH.

"Referendum u Republici Srpskoj je došao pred izbore, a oni su ispitali ljude demokratskim putem. Referendum je prošao bez incidenata i što se mene tiče ništa strašno se nije desilo i to je pitanje zatvoreno. Smatram da u BiH od strane međunarodne zajednice nije bilo dovoljno urađeno da se problem riješi dijalogom prije nego se uopće pojavio", istakao je on.

Na pitanje da li bi podržali Republiku Srpsku ukoliko bi raspisala referendum o otcjepljenju od BiH, ruski diplomata je rekao da svaki narod u BiH ima svoje ambicije.

"Hrvati bi htjeli treći entitet, Bošnjaci bi htjeli likvidirati taj entitet, a Srbi kažu da su jaki i veliki da žive sami. To su ambicije stranaka, a ne politika entiteta i država. Ako se pojavi takvo pitanje, onda ćemo vidjeti koji je naš odnos prema tome. Iz Banjaluke sada samo čujemo da nema nikakvog otcjepljenja", naglasio je ambasador Ivancov.

On je ocijenio da forsiranje ulaska BiH u NATO ne stvara jedinstvo u društvu, već suprotno - donosi nova razdvajanja.

"U Sarajevu sam vidio plakate 'BiH za NATO' ili 'NATO za mir, a u Istočnom Sarajevu neko je napisao preko tog plakata 'Ubi Srbe'. Smatram da ta osoba koja je to uradila nije normalna, ali to pokazuje koje asocijacije imaju ljudi kada čuju za 'NATO'. Smatram da je to delikatno pitanje", ocijenio je Ivancov.

Kada je riječ o saradnji Rusije i BiH na ekonomskom planu, ruski ambasador je rekao da je BiH za Rusiju stabilan ekonomski partner.

"Naša ulaganje kapitala su blizu pola milijarde dolara. Rusija je među prvih pet investitora u BiH. Svi procesi idu veoma uspješno", konstatovao je ruski ambasador.

On je istakao da ubistvo ruskog ambasadora u Ankari potvrđuje da terorizam nema granice i da teroristi mogu ostvariti napad bilo gdje.

"Zato i odgovor mora biti kolektivan. I na tom pitanju sarađujemo sa službama u BiH i održavamo redovne kontakte. Smatram da je to naša zajednička stvar", rekao je Ivancov.