Ivanić: 1. mart početak rata i početak patnje srpskog naroda

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je Srni da 1. mart, koji se u dijelu BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom obilježava kao takozvani "dan nezavisnosti BiH", srpski narod i on lično doživljavaju kao dan kada je 1992. godine počeo rat, kada je počela patnja svih građana u BiH, a posebno Srba.

"Prvi mart je dan koji i za srpski narod i za mene lično predstavlja početak rata. To je bio razlog za rat i to je stvar koju srpski narod nikada neće zaboraviti kao ni licemjerstvo onih koji danas osporavaju 9. januar, a slave 1. mart, iako to nije praznik na nivou BiH", istakao je Ivanić.

To je, kaže on, vrhunac licemjerstva i nedostatka istih kriterijuma kod većine bošnjačkih političara.

"Za mene 1. mart nije praznik, zato nemam namjeru da ga obilježavam i radiću na taj dan. Taj datum za mene predstavlja početak patnje svih građana BiH, a posebno srpskog naroda u BiH. Oni koji taj datum slave neka ga slave, ali mene na to niko neće natjerati", poručio je Ivanić.

On podsjeća da nelegalni referendum i ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića, te paljenje srpske zastave na Baščaršiji 1. marta 1992. godine dovoljno govore o tome šta su tadašnja vlast u Sarajevu i dominantni dio bošnjačkih lidera mislili o Srbima.

"Oni su tada umjesto da kazne ubice, od njih pravili svoje heroje", rekao je Ivanić u izjavi Srni.