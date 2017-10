Ivanić: Bez usaglašene promjene Izbornog zakona BiH bi mogla postati Mostar

Banjaluka - Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da bi se nakon sljedećih opštih izbora cijela BiH mogla "pretvoriti u Mostar" ako ne bude spremnosti da se usaglašeno promijeni Izborni zakon, prije svega između Bošnjaka i Hrvata.

Ivanić je danas novinarima u Banjaluci rekao da sve otežava situacija u kojoj Bošnjaci i Hrvati imaju potpuno različite vizije BiH.



"One teško da se u ovom trenutku mogu pomiriti", rekao je Ivanić i spomenuo da bi BiH mogla biti suočena sa ozbiljnom političkom krizom i nakon presuda Haškog tribunala hrvatskim generalima u vezi sa time da li je postojao ili nije udruženi zločinački poduhvat.



On je rekao da je u tom pogledu uloga Srpske jako osjetljiva, zbog čega ne treba ulaziti u bilo kakva razračunavanja i podržavanje ove ili one strane.



"Treba da čuvamo svoju poziciju i interes, a to je da mirno živimo i radimo", rekao je Ivanić, koji je i počasni predsjednik PDP-a.



Kada je riječ o posljednjim dešavanjima u Narodnoj skupštini, Ivanić je istakao da se stvari mogu vratiti u normalne okvire ako vlast napravi korak unazad i prizna da je uvođenje policije u parlament bila greška globalnih razmjera.



"To je bio mehanizam zastrašivanja i ako neko misli da će time sačuvati institucije, strašno griješi. Ako vlast ne želi da napravi korak unazad, bojim se da će ući u jednu vrlo dugoročnu i ozbiljnu krizu u Srpskoj, što nam ne treba", rekao je Ivanić.



On je istakao da nije za političku nestabilnost, ali da je bitka opozicije bitka za demokratsku Srpsku. "To je bitka ljudi za pravo na svoje mišljenje", rekao je Ivanić i izrazio bojazan da vlast ne shvata moguće implikacije u vezi s tim.



Ivanić je rekao da podržava "skupštine naroda", te da očekuje da na njima opozicija jasno poruči šta planira i na osnovu toga od naroda traži podršku.



Na pitanje zašto Srbi ponovo nisu dobili status konstitutivnog naroda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ivanić je rekao da na to treba da odgovori SNSD koji je u tom kantonu na vlasti sa HDZ-om BiH.



"Treba pitati SNSD zašto njihov koalicioni partner u tom kantonu to nije izglasao. To je po meni neviđena sramota", rekao je Ivanić.



Kada je riječ o mogućnostima njegove kandidature za predsjednika Srpske, Ivanić je rekao da je rano razgovarati o pojedinačnim kandidaturama.



"Moramo da se naučimo da pojedinci jesu važni, ali i da su važnije institucije. Srpsku neće očuvati ni Ivanić ni /predsjednik Srpske Milorad/ Dodik, već institucije. Pojedinci budu i prođu", rekao je Ivanić.