Ivanić: Čovićev pokušaj korektan, ali sada ćemo imati nastavak političke krize

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da je pokušaj predsjedavajućeg Predsjedništva Dragana Čovića da okupi lidere BiH na radnom ručku, kako bi se razmotrila rješenja za aktuelne probleme, korektan, te da je velika šteta što je ta ideja propala.

Planirani radni ručak predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića i članova Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića, te Milorada Dodika i Fahrudina Radončića u Mostaru je otkazan.

"Bio sam spreman da dođem na sastanak u Mostar jer svaku komunikaciju smatram korisnom. BiH se mjesecima nalazi u krizi, nije riješeno pitanje o Transportnoj zajednici, postoje zahtjevi EU da se ponovo razmatra Zakon o akcizama. Puno je otvorenih pitanja i svaki razgovor za mene je bio koristan", rekao je Mladen Ivanić za televiziju "N1".

On je rekao da je ključni problem u BiH nepovjerenje među bošnjačkim političkim liderima i dodatna komplikacija zbog odnosa oko Izbornog zakona.

"Opet se pokazalo da je ključni problem ogromna politička podjela unutar bošnjačkog političkog tijela, nepovjerenje među bošnjačkim političkim liderima i dodatna komplikacija zbog odnosa oko Izbornog zakona sa predstavnicima hrvatskog naroda. Umjesto dobrog ambijenta koji se trebao praviti na sastanku, nakon otkazivanja imaćemo nastavak političke krize. Mislim da je pokušaj Dragana Čovića bio korektan", izjavio je Ivanić.

Srpski član Predsjedništva ističe da cilj sastanka koji je Čović pokušao da organizuje nije bio da se vodi politička bitka, već da se pokušaju iznaći rješenja za probleme.

"Na ovaj sastanak nisam gledao kao političku bitku, već da vidimo ima li prostora da se završi upitnik EK, da se obezbjedi pristup Transportnoj zajednici jer je ogromna sramota BiH i šteta za građane njegovo ne potpisivanje", rekao je Ivanić.

On je najavio da će u narednom periodu razgovarati sa članovima Predsjedništva, te da je ključ rješenja za aktuelna pitanja u razgovorima.

"Postoji obaveza da se sjedne. Sa ostalim članovima Predsjedništva ću razgovarati. Mi moramo sjesti zajedno, pa makar i pojedinačno. Ne smijemo prepustiti da stvari idu dalje u ovom toku zbog budućnosti. Ne mogu ja posredovati između lidera. Ja imam komunikaciju sa svima, iako se to ponekad ne razumije dovoljno dobro. Ja to mogu raditi, ali mislim da to ne treba niko vezati za sebe već to treba raditi Predsjedništvo", kaže Mladen Ivanić.

(N1)