Ivanić: Dok god su stranci u BiH, mnogi su zainteresovani za sukob

BEOGRAD - Visoki predstavnik međunarodne zajednice trebalo je odavno da napusti Bosnu i Hercegovinu, smatra predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji ističe da u Kancelariji visokog predstavnika (OHR) sada sjede ljudi koji nemaju nikakvu drugu alternativu.

"Govorio sam da je odavno trebalo visoki predstavnik da napusti BiH, još prije više od sedam godina. Tako smo 2006. imali odluku da se gasi OHR, a onda se, te godine, na izborima desila tenzija između Harisa Silajdžića i Milorada Dodika, te je međunarodna zajednica povukla svoju odluku", objasnio je on u intervjuu Tanjugu.

Dok god postoji visoki predstavnik u BiH to znači da zemlja nije dovoljno zrela niti sposobna da sama radi, a "dok god je tako, ne možemo očekivati proboj ka evropskom putu", uvjeren je Ivanić.

"Dok god su stranci tu, mnogi su zainteresovani za sukob i da onda ubijede strance da su oni u pravu, a to radi najviše bošnjačka strana koja je uvjerena da će međunarodne institucije u svakom sukobu stati na njihovu stranu, što se do sada nažalost pokazalo kao redovna praksa", zato je, kaže on, toliko veliki otpor i Srba i Hrvata postojanju stranih institucija.

Na pitanje zašto se aktuelni visoki predstavnik Valentin Incko toliko fokusirao u svojim napadima na Republiku Srpski (RS), Ivanić je kazao da je „njemu rutinski da i kad jeste i kad nije, RS je za sve kriva“.

Kako kaže, kada bi Inckov pristup bio malo izbalansiraniji "ne bi bilo toliko crno-bijelih stvari, bilo bi više sivih stvari, gdje ne bi bilo krivaca i nevinih, a u BiH nema nevinih - svi su pomalo krivi za to što se događalo i to što se sada dešava“.

Inckov pristup je oportunistički pristup međunarodnog birokrate koji misli da će ga manje boljeti glava ako kritikuje sve što se događa u RS, kaže Ivanić.

Navodi da je Inckovo poređenje Srba osuđenih pred Haškim tribunalom sa Adolfom Hilterom i Polom Potom, dodvoravanje sredini u kojoj radi.

"Ničim se to ne može objasniti tim prije što Ratku Mladiću i Karadziću proces još traje", primjećuje.

Upitan da li bi odlazak "stranaca" stvarno doprinio miru ili bi tek tada izbili sukobi, jer ne bi bilo kontrole, Ivanić je kazao da prije ili kasnije on mora otići I da neko tada mora donositi odluke.

"Ne mislim ja to tako, prije ili kasnije moramo to imati, činjenica da neko mora donositi odluke, teraće lokalne političare na dogovor. Mi ćemo se morati naučiti na dogovor, jer je to jedini način na koji ova zemlja može funkcionisati", istakao je.

Ivanić je rekao da postoji i problem da se nađe osoblje za OHR, jer sada, kako kaže, u toj instituciji sjede samo ljudi koji nemaju drugu alternativu.