Ivanić: Hag potvrdio da je Softić bivši agent (FOTO)

SARAJEVO - Uvjeren sam da će Međunarodni sud pravde u Hagu u startu kao neosnovan odbaciti zahtjev za reviziju presude protiv Srbije, jer u pismu upućenom trojici članova Predsjedništva BiH Sud govori o Sakibu Softiću kao ranijem agentu i da je bio agent u originalnom slučaju koji je završen 2007. godine.

Istakao je to juče Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, na vanrednoj pres-konferenciji, dodavši da Sud u pismu traži pojašnjenje statusa Sakiba Softića, koji je prije nekoliko dana predao zahtjev za reviziju presude.

"Zanimljivo je da zahtjev za pojašnjenje dolazi bez obzira na to što je član Predsjedništva Bakir Izetbegović predao i svoje pismo u kojem se pozivao na raniju odluku Predsjedništva. Evidentno je da Sudu to nije bilo dovoljno. Potvrđuje se da će ovo pasti na prvom koraku", dodao je Ivanić.

Naglasio je da je njegovo pismo od Međunarodnog suda pravde bilo otvoreno iako je bilo naslovljeno na njega, zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova BiH pokrenulo istragu i ako se potvrdi da se to desilo u Ambasadi BiH u Hagu, Ivanić će tražiti opoziv ambasadora BiH u Holandiji Mirsade Čolaković.

Iz MIP-a je saopšteno da je Ivanićeva koverta bila otvorena i da to nisu učinile službene osobe u sjedištu MIP-a, te je naloženo pokretanje procedura utvrđivanja odgovornosti zaposlenih u MIP-u i Ambasadi.

Ivanić je dodao da to što se događa prelazi mjere razuma i da mu je sada jasno odakle ovo pismo Izetbegoviću prije nego što su ga svi dobili.

"To dovodi do paralelizma. Sve je to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana Predsjedništva. Ovo je neka vrsta silovanja nad ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama BiH", rekao je Ivanić. Kazao je da će ključni potezi morati biti na strani bošnjačkih političara.

Naveo je da je i prvo pismo koje je dobio bilo otvoreno i da je pokrenuo disciplinski postupak, ali je odgovorno lice oslobođeno.

Govoreći o pismu Međunarodnog suda pravde, Ivanić je istakao da je i očekivao da traže pojašnjenje statusa Softića. Naglasio je da je on pripremio odgovor, koji će, zbog nepovjerenja, danas ići njegovim automobilom i s njegovim izaslanikom, ali će iz poštovanja prema članu Predsjedništva Draganu Čoviću prije same predaje sačekati 2. mart, koji je krajnji rok za slanje, jer Čović smatra da Predsjedništvo BiH treba da zauzme stav.

"Izetbegović i ja ne možemo imati isti stav i zato mislim da će to vjerovatno završiti slanjem tri pisma. Pokušao sam da imamo sjednicu Predsjedništva i dođemo do stava makar preglasavanjem, ali drugi nisu htjeli", dodao je Ivanić.

Kazao je da je u odgovoru Sudu u Hagu naveo da je Softićev mandat okončan 2007. godine presudom, da je Softić sam pismom imenovao dva zamjenika, da nijedan zvaničan organ BiH nije donio odluku o pokretanju revizije, nego ju je, nakon političke konsultacije unutar malog broja predstavnika Bošnjaka, donio sam Softić.

"Agent je tu da zastupa zemlju, a ne da pokreće slučajeve u ime zemlje. Zahtjev za reviziju je stav pojedinca Softića i iza njega ne stoji Predsjedništvo, Savjet ministara niti parlament BiH. To je privatni zahtjev pojedinca", istakao je Ivanić.

Irham Čečo, Izetbegovićev savjetnik za medije, izjavio je da je Izetbegović dao nalog ambasadorici BiH u Hagu da otvori njegovo pismo, i ono je otvoreno.

"Ivanić nije htio da se njegovo pismo otvara, već je izabrao drugi način", kazao je on.

Na pitanje da li je ambasadorica mogla "pogriješiti" pa da umjesto Izetbegovićevog otvori Ivanićevo pismo, Čečo je rekao:

"Pismo koje je stiglo na adresu Izetbegovića je otvarano. Nama je stiglo prelijepljeno drugom trakom, što znači da je ono otvarano."

Krstan Simić, pravnik i bivši sudija Ustavnog suda BiH, istakao je da sudije Međunarodnog suda nisu ni vidjele zahtjev za reviziju presude, nego su prateće službe Suda primijetile da imate odluku staru 15 godina u kojoj ne piše da Softić ima mandat da pokrene preispitivanje odluke, te da je dobro da se raščisti pitanje nadležnosti.

On smatra da je Sud pogriješio što je pismo uputio na adresu tri člana Predsjedništva BiH, a ne na Predsjedništvo BiH i da je na izvjestan način time pokazao jedan oblik vaninstitucionalnog djelovanja.

"U Statutu Međunarodnog suda se ne pominje i ne reguliše način imenovanja agenta. Pitanje imenovanja agenta je pitanje domaćeg prava, ali je tu pravna praznina jer nije regulisano propisom kako se imenuje agent", rekao je Simić, dodavši da je po analognom tumačenju prava potrebna nova odluka. Pojasnio je da, kada advokat zastupa stranku, da bi izjavio vanredni pravni lijek nakon neke presude opet treba njenu punomoć.

Izetbegović je veče prije rekao da se pismom traži pojašnjenje u vezi s legitimacijom Softića prema odluci Predsjedništva od 4. oktobra 2002. godine, a razlog je to što su "zabunu stvorila privatna pisma Mladena Ivanića i Igora Crnatka, a u kojima pokušavaju osporiti legitimaciju agenta Softića".

Izetbegović je ponovio stav da je Softić imenovan 2002. godine i ovlašten kao agent za sve pravne postupke i da tom odlukom nije propisano ograničenje njegovog mandata niti je odluka stavljena van snage.