Ivanić: Izetbegović da nađe rješenje krize koju je prouzrokovao

SARAJEVO - Predsjedavajuči Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je danas bošnjačkog člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića da sada on predloži rješenje za krizu u kojoj se našla BiH poslije zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.

On je za BHRT rekao da je danas propao njegov pokušaj da se odlučivanje o važnim problemima vrati u institucije sistema, a odgovornost za opstrukcije prebacio je na Izetbegovića.

"Ja očekujem da Izetbegović sada kaže kako on misli da se poslije ovoga može nastaviti. Ako misli da je to 'bilo je, desilo se, idemo dalje kao da se nije ništa desilo', to nije normalno i nije moguće! Dakle, pravi odgovor kuda dalje treba da da on, jer cijela kriza je i proistekla iz aktivnosti koje je on vukao", kategoričan je Ivanić.

On kaže da neće zloupotrebljavati sadašnju situaciju.

"Mi smo ušli u krizu i to baš duboku krizu i ja sam sa svoje strane pozvao predstavnike Republike Srpske da ne rade ono što je gospodin Izetbegović uradio. On je napustio institucije", istakao je Ivanić i dodao:

"Mi treba da ostanemo, ali kako ćemo raditi, šta ćemo raditi, da li postoji većina, o tome će odluku morati da donesu politički lideri Saveza za promjene i mislim da će se to desiti na sastanku Narodne skupštine Republike Srpske u ponedeljak".

Ivanić, takođe, odbija tezu da, odbijajući reviziju postupka protiv Srbije direktno pomaže Srbiji, više i revnosnije nego što rade političari u samoj Srbiji. Tvrdi da je revizija, za njega, u drugom planu.

"Ja sam najmanje govorio o samoj reviziji. Ubijeđen sam da će se vrlo brzo pokazati da je sva ova galama oko revizije bila nepotrebna, jer će se vrlo brzo pokazati da procedura kako je podnesena nije validna", rekao je on.

Ivanić je istakao da je nemoguće na bazi ovlašćenja iz 2002. godine očekivati da "ijedan čovjek, ne dakle tijelo, nego ijedan čovjek, a to je Softić", sam, svojom voljom, bez bilo čije saglasnosti, pokreće reviziju.

Podsjetimo, vanredna sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine prekinuta je danas, nakon što ju je napustio Bakir Izetbegović a potom i Dragan Čović.