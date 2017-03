Ivanić: Izetbegović da otkoči krizu vlasti, jer ju je on izazvao

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas da krizu vlasti koja je nastala u BiH treba da otkoče oni koji su je izazvali, prije svega SDA i njen lider Bakir Izetbegović.

Ivanić je ponovio da nije on blokarao rad Predsjedništva BiH i da pitanje funkcionisanja vlasti ne treba biti upućeno njemu.

"Pitanje rada Predsjedništva treba usmjeriti, prije svega, Izetbegoviću", rekao je Ivanić novinarima u Sarajevu.

On je napomenuo da i parlament BiH treba da radi i da tu nije bilo dileme, što se njega tiče.

"Ne mislim ni da Predsjedništvo ne treba da radi. Naprotiv, trudio sam se da radi, ali ne želim da prihvatim odgovornost za stvari koje nisam proizveo. To treba da kažu drugi", naglasio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je izrazio očekivanje da oni koji su napustili sjednicu Predsjedništva i koji nisu glasali kažu koji je način da se sve vrati u normalu.

Na konstataciju da je revizija dobila svoj ishod, Ivanić je poručio da to ne znači da stvari treba posmatrati kao da se ništa nije desilo.

"Naravno, oni koji su proizveli ovakvu situaciju treba da kažu šta dalje. Ja čekam prijedlog da bih se mogao izjasniti", naveo je Ivanić.

On je napomenuo da članovi Predsjedništva mogu održati telefonsku sjednicu i riješiti određena pitanja, što god bude od interesa za građane.

"Za sjednicu očekujem inicijativu od onih koji su Predsjedništvo uveli u krizu, a prije svega od Izetbegovića. On treba da kaže svoj prijedlog", poručio je Ivanić.

On smatra da bi svi trebalo da sačekaju da Izetbegović kaže šta je uslov da se Predsjedništvo vrati u normalan rad.

Ivanić smatra da nedolazak na sjednice Doma naroda parlamenta BiH nije pametan potez, jer sve institucije treba da rade.

"Zašto su kolege iz SNSD-a i DNS-a to napravile - ne znam. Ne mislim da je interes Republike Srpske da to rade i da se pritisak prebaci na tu stranu.

Naprotiv, kriza treba da ostane na onoj adresi na kojoj je nastala, a to je vaninstitucionalno djelovanje, donošenje odluka u ime BiH mimo institucija BiH, a ništa od toga nisu uradili srpski predstavnici", kaže Ivanić.

On je rekao da još čeka nalaze istrage o otvaranju njegove pošte, koju sprovodi Ministarstvo inostranih poslova BiH.

"Istraga još nije završena. Kada budem vidio šta je sadržaj istrage i ako se zaista otkrije da je mimo moje volje i unutar ambasade otvarana pošta, naravno da ću tražiti sankcije", poručio je Ivanić.

On kaže da je nenormalna stvar da neki ambasador ima pravo da otvara poštu predsjedavajućeg Predsjedništva, ko god da je on.

Na pitanje da li koalicija funkcioniše, Ivanić je rekao da o tome svoj stav treba da daju lideri stranaka, te da ne zna da su razgovarali poslije ove krize.

"Sastanci su održavani nakon sjednica Predsjedništva, a tih sjednica sada nema. Da li će predsjednici stranaka sami sjesti, ne znam, ali mislim da je to njihova obaveza", rekao je Ivanić, dodajući da bi tu inicijativu trebalo neko da pokrene, prije svih oni koji su BiH doveli u ovo stanje.

"Ne mislim da su to srpske partije. Prije svega mislim da je to SDA. Oni to treba da učine ako misle da se stvari definišu", konstatovao je Ivanić.

On je istakao da nijedan jedini problem nije proizveden iz Republike Srpske ili od partija koje čine većinu u parlamentu BiH, a dolaze iz Srpske.