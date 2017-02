Ivanić: Izetbegović djeluje vaninstitucionalno

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da je jasno da bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović djeluje vaninstitucionalno u vezi sa zahtjevom za reviziju presude po tužbi protiv Srbije i ocijenio da bošnjački političari time ugrožavaju ustavni poredak BiH.

Ivanić je za "Sputnjik" rekao da će vjerovatno još jednom zakazati sjednicu Predsjedništva o pitanju revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije, ali da ne vjeruje da će to dati rezultat.

On je naveo da je i ranije zakazivao sjednicu tog tijela, ali nije bilo saglasnosti za njeno održavanje pošto, kako je ocijenio, "bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović djeluje vaninstitucionalno".

"Ne vjerujem da će ona dati rezultat, jer sjednica ništa ne rješava. Već sada je jasno da gospodin Izetbegović djeluje van institucija BiH. S obzirom da jedan broj poslanika smatra da to treba uraditi, ne bježim od toga i o tome ću odlučiti iduće sedmice, jer kad se zakazuje vanredna sjednica, mora se zakazati za 24 sata", rekao je Ivanić.

Povodom najave Bakira Izetbegovića da će sutra odlučiti o podnošenju zahteva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, Ivanić kaže da je više nego jasno da je on odlučio da pokrene zahtjev iako to spada u vaninstitucionalno djelovanje.

On navodi da su institucije BiH jedine koje mogu donijeti bilo kakvu odluku o međunarodnoj politici i ističe da će eventualno podnošenje zahtjeva za reviziju presude biti "potpuno osporavanje institucija BiH", koje će ih uvesti u krizu.

"Svaki novi slučaj revizije, svako novo otvaranje te teme je, u stvari, novi slučaj. Dakle, mora biti nova autorizacija i sve novo, što oni nisu uradili, i sasvim je sigurno da će bez toga slučaj i u samom Haškom sudu da padne", smatra Ivanić.

Sve to, kako ističe predsjedavajući Predsjedništva BiH, imaće posljedice "pošto oni ovim potezima ugrožavaju ustavni poredak i funkcionisanje institucija BiH".

"Šta će dalje biti, to ne zavisi samo od mene, to zavisi od svih predstavnika vlasti na nivou BiH. Mi imamo svoje odluke, ali još pokušavamo ubijediti sve ostale da poštuju Ustav, a to znači da ne rade to što su rekli da će uraditi", rekao je Ivanić.

On smatra da je još rano da se govori o mjerama koje će, eventualno preduzeti, jer očekuje da se predstavnici Bošnjaka "vrate u ustavni sistem".

"Ovdje imamo to da bošnjački političari ugrožavaju ustavni sistem BiH", zaključio je Ivanić.

Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije ističe 26. februara.