Ivanić: Može se i vaninstitucionalno djelovati

PALE - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je na današnjoj sjednici predložio članovima Predsjedništva da se obavežu da ubuduće neće raditi vaninstitucionalno, ali taj prijedlog nije dobio većinu, tako da o njemu nije razgovarano.

"Meni to ne smeta, to samo znači da vaninstitucionalno djelovanje, ako već niko nije htio da se opredijeli, mogu koristiti i drugi. Dobro je da to znamo", rekao je Ivanić novinarima na Palama.

On je konstatovao da su u ovom konkretnom slučaju odluke donesene tako da Republika Srpska i srpski narod nisu ni najmanje oštećeni.

"Naprotiv, sebe smatram i nekom vrstom političkog pobjednika u ovoj igri i zato nisam na tome ni previše insistirao, a mislim da ćemo narednih nedjelja imati priliku da vidimo jako mnogo problema u odnosima Bošnjaka i Hrvata", naveo je Ivanić.

Komentarišući poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika SDS-u da zajedno sa SNSD-om glasaju za smjenu Savjeta ministara BiH, zbog tvrdnji predstavnika SDS-a da je nedavna telefonska sjednica Savjeta ministara BiH bila nelegalna, Ivanić je ocijenio da se situacija u vezi sa akcizama i cijelim programom reformi previše koristi za politička prepucavanja.

"Nisam ni predlagao da se Savjet ministara mijenja, to oni treba da vide. Bilo bi pametno da jedni i drugi sjednu i nađu rješenje", smatra Ivanić.

U Sarajevu je danas održana redovna sjednica Predsjedništva BiH, nakon nekoliko mjeseci krize u radu ove institucije izazvane vaniinstitucionalnim djelovanjem bošnjačkog člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića, koji je, bez saglasnosti druga dva člana, Međunarodnom sudu pravde u Hagu uputio zahtjev za reviziju presude protiv Srbije.

Bez EU nema razvoja i stabilnosti BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas da je put BiH usmjeren ka EU jer bez nje neće imati ni ekonomskog razvoja, ni stabilnosti.

"Izolovani ćemo se baviti sami sobom, a ako se bavimo sami sobom imaćemo tri koncepcije, tri vizije BiH i vječito ćemo se baviti istim temama, a nećemo se pomaći naprijed", rekao je Ivanić na Filozofskom fakultetu na Palama, gdje je studentima održao predavanje o temi "Političke prilike u BiH i regionu - evropske integracije i ekonomske perspektive".

Govoreći o političkoj situaciji u BiH i regionu, predsjedavajući Predsjedništva BiH ističe da je evidentno da postoje tenzije u regionu i da odnosni nisu baš najbolji.

"Postoje tenzije između Zagreba i Beograda, Zagreba i Sarajeva, Sarajeva i Beograda, a čim postoje tenzije unutrašnje prilike u BiH nisu dobre", rekao je Ivanić.

Kada je riječ o unutrašnjoj političkoj situaciji u BiH, on je dodao da je ona manje-više onakva kakva je bila.

"To znači da koalicije nikada nisu stabilne, čvrste, sve je od slučaja do slučaja, od teme do teme", rekao je Ivanić i ocijenio da je sve jako narušeno paralelizmima koji su se desili povodom bošnjačkog zahtjeva Međunarodnom sudu pravde u Hagu za reviziju presude protiv Srbije.

On je napomenuo da se rado odazvao pozivu da gostuje na Filozofskom fakultetu, istakavši da mu je, kao profesoru, uvijek zadovoljstvo razgovarati sa studentima, kojima ima šta da kaže i od kojih se ima šta čuti.

"Na neki način sebe smatram i osnivačem ovog univerziteta, jer sam u ratu ovdje držao predavanja", istakao je Ivanić.

Dekan Filozofskog fakulteta Draga Mastilović zahvalio je Ivaniću što se odazvao pozivu i time pokazao da razumije značaj Univerziteta u Istočnom Sarajevu, posebno za istočni dio Republike Srpske.

"Znamo u kakvoj državnoj zajednici živimo i koliko su politički odnosi u BiH komplikovani, a za nas je to posebno značajno pošto je Univerzitet u Istočnom Sarajevu jedna od najznačajnijih institucija u istočnom dijelu Repubilke Srpske", rekao je Mastilović.

On je ocijenio da je ovaj univerzitet okosnica razvoja istočnog dijela Srpske i garant da će omladina na ovom prostoru ostati i na taj način prekinuti negativni demografski proces.

"Svjedoci smo da se dešava neka vrsta tihog egzodusa, da omladina odlazi sa prostora istočnog dijela Srpske, što nije dobro i može imati negativne posljedice", zaključio je Mastilović.