Ivanić: Odnosi u regionu najgori u posljednjih 10 godina

BEOGRAD - Odnosi Bosne i Hercegovine sa zemljama u susjedstvu nikada nisu bili gori, ocjenjuje predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i ukazuje da sve što se desi na liniji između Beograda i Zagreba ima trostruki značaj i težinu u njegovoj zemlji.

On je u intervjuu Tanjugu rekao da i dalje smatra da je prijeko potrebno da se održi trojni susret, to jest sastanak predstavnika Beograda, Zagreba i Sarajeva.

"Mislim da je potrebno, u početku neformalno, da se tri strane sastanu i da se odnosi između BiH, Srbije i Hrvatske bar počnu relaksirati. Odnosi kakvi su sada su najgori u posljednjih deset godina. Puno teških riječi, puno isključivosti, malo spremnosti na dogovor, a ne vidi se pred nama da će doći do neke brze promjene", kazao je Ivanić.

On je uvjeren da će sastanak između tri strane morati da se dogodi, jer je to preduslov stabilnog Balkana.

"Nisam imao pozitivnu reakciju na taj moj prijedlog i ne planiram više da insistiram, a uvjeren sam da će se to morati desiti prije ili kasnije", dodao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On ističe da je jako važno i što se ušlo u fazu "opuštanja odnosa" između BiH i Srbije, kaže da je pozvao predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u posjetu Sarajevu, nakon one otkazane posjete od prije godinu dana i vjeruje da će do te posjete doći.

Na pitanje da li se slaže s bošnjačkim članom Predsjedništva Bakirom Izetbegovićem da su odnosi u regionu dobri, ponavlja da ne misli tako, te dodaje da je teško reći da su dobri kada postoji retorika kakva je sada.

"Kako možete reći da su odnosi dobri kada je Sarajevo otkazalo posjetu predsjednika jedne države koja je posebno srpskom narodu značajna", upitao je Ivanić.

Kaže da je to neka vrsta "razmaženosti" političara koji misle da se u Sarajevu može raditi šta se hoće i - nikom ništa.

"Na odnosima treba raditi da bi bili dobri. Odnosi BiH i Srbije generalno su čvrsti, a postoji prvenstveno zategnutost predstavnika bošnjačkog naroda i političkih struktura u Beogradu. Još jedna stvar je i to što je premijer Srbije Aleksandar Vučić napadnut u Srebrenici a da za to niko nije odgovarao. Srbija je značajan partner Bosni i Bosna Srbiji. Srbija vodi politiku kojoj niko ne može da prigovori, politiku koja kaže mi volimo RS, draga nam je, ali nećemo učiniti ništa što može narušiti integritet BiH", dodao je.

Ivanić smatra da neke značajne iskorake treba napraviti u Sarajevu, a vjeruje da će početak toga biti posjeta predsjednika Srbije.

Na pitanje da li trenutno zategnuti odnosi između Beograda i Zagreba mogu da utiču na stanje u BiH tvrdi da su dobri odnosi Srbije i Hrvatske bitan uslov za mir i stabilnost u Bosni, jer, kako objašnjava, čim su ti odnosi dobri opuštenija je atmosfera.

Komentarišući odluku Hrvatske da blokira otvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije EU, Ivanić je rekao da ga ona čudi posebno jer su i oni, podsjetio je, imali sličnih problema sa Slovenijom na svom evropskom putu.

Zagreb zna šta to znači i zbog toga bi, smatra on, trebalo da ima razumijevanja.

Nije dobro što je Hrvatska to uradila, kaže Ivanić i vjeruje da od toga ona ne može imati nikakve koristi jer kako kaže, blokade neće unaprijediti već unazaditi autoritet tih koji to rade.

"Blokada je više negativan stav prema kandidatu, a kad vam je to još i komšija onda to dobija pet puta veću težinu", upozorava Ivanić.