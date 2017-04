Ivanić: Predsjedništvo treba da se obaveže da će izbjegavati vaninstitucionalni rad

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić ima namjeru da se na današnjoj sjednici Predsjedništva BiH obavežu da u periodu koji dolazi neće raditi vaninstitucionalno. Sjednica Predsjedništva BiH, nakon duže pauze i krize koja je bila u vrhu države, treba da se održi danas u Sarajevu.

Ivanić je u razgovoru za TV1 rekao sinoć da se nada da će sjednica Predsjedništva biti danas i da je mišljenja da bi bilo dobro da se vrate normalnom radu.

"Ja ću kolegama predložiti, naravno neću na tom insistirati, ali ću predložiti zaključak da damo neku ocjenu onoga što se događalo i da se Predsedništvo obaveže da će u periodu koji dolazi izbegavati svaku vrstu paralelizma i vaninstitucionalnog djelovanja, čega je, prema mom uvjerenju, bilo", rekao je Ivanić.

On smatra da je njihova obaveza, kao najodgovornijih ljudi, da se vrate i da više vjeruju jedni drugima, te da jedni druge više uvažavaju i da djeluju kroz institucije, a nikako van njih.

Komentarišući vanparlamentarnu većinu na nivou BiH, on kaže da ona postoji od slučaja do slučaja, od teme do teme.

"Kada je u pitanju Izborni zakon, uvjeren sam da ćemo vrlo brzo uvidjeti da postoje dvije koncepcije Izbornog zakona - jedna HDZ-ova, druga SDA-ova. Kada su u pitanju akcize, vidimo da SDS ima jedan pogled, a HDZ i SDA drugi pogled", rekao je Ivanić.

Navodeći da to funkcioniše od slučaja do slučaja, Ivanić je rekao da većina postoji od slučaja do slučaja. "Mislim da je nakon kriza koje smo imali, stepen povjerenja, posebno unutar Predsjedništva BiH, manji nego što je bio, a to se odmah odrazi na postojanje većina. No, ne mislim da to može pretjerano ugroziti funkcionisanje. Ipak mislim da će biti dovoljno glasova za ključne stvari u vremenu koje dolazi", rekao je Ivanić.

On ne vjeruje da može doći do prekompozicije vlasti na nivou BiH.

Kada je u pitanju kandidatski status BiH, on je mišljenja da će Bih doći do toga cilja.

"Mislim da će doći. Bilo je problema oko pripreme odgovora, jer su u Republici Srpskoj tražili da učestvuju u svim tijelima mehanizma koordinacije, a jedan dio ljudi u Sarajevu bio je protiv toga. Na kraju su našli rješenja", kazao je Ivanić.

Prema njegovim riječima, Evropa će iduće godine odlučivati - da ili ne. "Vjerujem da će to ipak biti "da", jer bi "ne" samo dodatno pogoršalo situaciju i proizvelo dalje podjele, dalje probleme, dalje nas guralo da se bavimo sami sobom, vlastitim razlikama, umjesto budućnošću i onim što je pozitivno, bez obzira na sve probleme, i što EU donosi sa sobom", rekao je Ivanić.

Smatra da ne bi bilo dobro da BiH ostane van. "Ne bi bilo dobro ni za Evropu da se ovi trendovi, koji su se desili, nastave. Ne bi bilo dobro da, uz određene nestabilnosti u regionu, još BiH izađe iz faze relativno kontrolisanih kriza, koje smo ipak kontrolisali u ovim mjesecima, te da uđe u neku nekontrolisanu fazu. Zato mislim i da je Evropi stalo da mi uđemo u EU", rekao je Ivanić.

Potvrdio je da je BiH potencijalni izvor nestabilnosti u što smo se , kako kaže, uvjerili proteklih godinu dana.

"Jedni bi osporavali 9. januar, mi ga naravno branimo, onda bi osporavali da se vojska može pojaviti na obilježavanju, ja naravno branim to pravo. Zatim, tužba, revizija, presude... Svako malo, pa nastaje tenzija", kazao je Ivanić.

Kada su Bošnjaci i Srbi u pitanju, mišljenja je da je period najveće krize prošao.

"Ne vidim šta bi se sada tako veliko moglo ponovo desiti, da bi moglo izazivati krize. No, sada očekujem ozbiljne političke tenzije na relaciji HDZ - SDA, odnosno Hrvati i Bošnjaci, oko Izbornog zakona", rekao je Ivanić.

Na konstataciju novinara da je Dodik rekao ništa od referenduma i da je on, Dodik, u posljednje vrijeme ublažio retoriku, Ivanić kaže da je davno govorio da za ovo vrijeme, za 20 godina ne znam šta će biti, nije realna ni BiH bez entiteta, sa jednim predsjednikom, jednim parlamentom i jednom vladom, kao što nije realno ni razbijanje BiH, nastanak samostalne RS.

"Mislim da je to postalo jasno i Dodiku - da li vlastitim razmišljanjem ili sugestijama koje je dobio. To je pitanje na koje on mora odgovoriti. Nakon razgovora u Moskvi, rekao je da referenduma o nezavisnosti neće biti. Sigurno se tu jasno obavezao i prema nekim ozbiljnijim faktorima, koji su izvan BiH", kazao je Ivanić.