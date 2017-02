Ivanić: Revizija tužbe protiv Srbije u startu osuđena na neuspjeh

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da od eventualne revizije tužbe BiH protiv Srbije ne može biti ništa jer mu je u Međunarodnom sudu pravde u Hagu jasno rečeno da bi to podrazumijevalo novu autorizaciju, koje neće biti dok je on u Predsjedništvu.

Ivanić je za "Sputnjik" rekao da je već poslao pismo u kojem je istakao da BiH ne stoji iza revizije, već samo jedan narod.

On navodi da, nakon slanja pisma, ništa više ne može da uradi jer formalno i pravno niko neće donositi nikakvu odluku da bi moglo da se iskoristi pravo veta.

"To i jeste politička igra u cijeloj priči. Ne mogu da iskoristim pravo veta jer oni uopšte ne traže sazivanje sjednice Predsjedništva BiH, već tumače da je agent koji je vodio prvi slučaj i dalje autorizovan da to može da radi i misle da sjednica Predsjedništva nije potrebna", istakao je Ivanić.

On kaže da je ovo više pitanje unutrašnjih odnosa, kao ida "ima i mnogo negativnih poruka koje tim povodom dolaze", te dodao da je cijela akcija u startu osuđena na neuspjeh.

"Međutim, očito je pitanje inercije, odnosa i nedostatka hrabrosti da svi to jasno kažu svojoj publici", naglasio je Ivanić.

Govoreći o pozivu predsjednika RS Milorada Dodika srpskim strankama u koaliciji sa SDA da napuste zajedničke institucije najkasnije do isteka roka obnove postupka protiv Srbije, Ivanić je napomenuo da je to pitanje za lidere tih partija, a da on kao član Predsjedništva BiH ne može da napusti to tijelo jer je izabran i nema zamjenu.

"Kako će Savez za promjene reagovati, ne znam, ali znam da stanje sigurno ne može biti isto kao što je bilo", ističe Ivanić.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dodao je da i dalje ima stav da ovo što se dešava neće biti dobro po BiH i da će je uvesti u vjerovatno najveću krizu.

"Prije nego što bih izašao sa prijedlogom za rješavanje ove situacije, mislim da bi bilo dobro da svi zajedno sjednemo. Imali smo vremena, to je trebalo da uradimo", smatra Ivanić.