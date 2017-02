Ivanić: Silovanje nad srpskim političarima u institucijama BiH

SARAJEVO – Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je da je njegovo pismo upućeno iz Haga bilo otvoreno i da je ovo neka vrsta silovanja nad srpskim političarima u institucijama BiH.

"Ovo što se događa prevazilazi sve mjere razuma. Moje pismo je bilo otvoreno, jedino. Eto do čega dovodi paralelizam. Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev Predsjedavajućeg prekrše. Sve je to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana Predsjedništva. Ja pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim političarima u institucijama. Meni je jasno odakle gospodinu Izetbegoviću ranije ovo pismo. Ako ljudima nije jasno da je ovo paralelizam, stvari prelaze liniju normalnosti", kazao je na početku obraćanja Mladen Ivanić.

Dodao je da će nadležno ministarstvo provesti istragu.

"Ja neću time više da se bavim. Ministarstvo će provesti istragu, a ako istraga pokaže da je to paralelizam, onda ću preduzeti i zahtjevati prave mjere. Pošto je pismo otvoreno, nije nikome više tajna, dobit ćete ga i vi svi. U njemu ukratko piše da treba pojasniti status gospodina Softića. Ja sam to očekivao i rekao sam da je to jedino logično. Zanimljivo da zahtjev za pojašnjenje dolazi bez obzira što je Izetbegović predao pismo u kojem se pozivao na raniju odluku. Očito je da to Sudu nije bilo dovoljno, već se traži pojašnjenje. Jasno je da će ovo pasti na prvom koraku", dodao je Ivanić.

Nakon toga, Ivanić je objasnio o čemu se radi u pismu.

"Gospodin Softić je svojim pismom imenovao dva zamjenika i ja sam jasno Sudu rekao da odluku o ta dva zamjenika niko od organa nije donio. U pokušaju da se zvanične institucije izjasne o tome sazvao sam sjednicu Predsjedništva. Kao što znate, održana je sjednica ali je gospodin Izetbegović napustio sjednicu i odluka nije donesena. Tim se zaključuje da Predsjedništvo nije donijelo odluku. Agent može zastupati, ali ne može pokretati postupke. Zahtjev za reviziju je stav jednog pojedinca koji se zove gospodin Softić. Iza njega ne stoji ni Predsjedništvo niti institucije", objasnio je Ivanić.

Namjerava, kako kaže, da pošalje ličnog poslanika u Hag da preda dopis.

"Poslaću po svom poslaniku drugo pismo iz poštovanja prema gospodinu Čoviću koji je kazao da Predsjedništvo treba imati formiran stav. U pismu, vidjećete da Hag tretira gospodina Softića kao bivšeg agenta. Ako se i ovo bude tretiralo kao 'a šta ćemo, desilo se', ja to neću prihvatiti. Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Ovo nije prvi put da se dešava. Prvo pismo koje sam dobio na kojem je pisalo 'Potvrda', bilo je otvoreno", istakao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.