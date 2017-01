Ivanić: Srbi treba žestoko da reaguju kada su dirnuti

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić istakao je da je interes srpskog naroda da čuva svoje institucije u okviru BiH, da ih jača i da Srbi treba žestoko da reaguju kada su dirnuti.

Ivanić je dodao da ključni problemi u BiH nisu odnosi Sarajeva i Banjaluke, nego odnosi Hrvata i Bošnjaka u Federaciji BiH, a da Srbi treba žestoko da reaguju kada su dirnuti.

On je za "Politiku" rekao da dobar dio političke elite u Sarajevu zaista misli da Republiku Srpsku treba ukinuti, da to nije samo populizam i kupovina glasova, nego politička ideologija prisutna od 90-ih, na šta se mora odgovarati dovoljno čvrsto.

Na pitanje kako vidi budućnost BiH i ima li prijetnji miru, Ivanić je rekao da je ranije bio veći optimista, te ocijenio da se ulazi u nekakvu tehničku fazu, da je ambijent dosta loš, ali da misli da prijetnji miru neće biti, jer građani BiH više ne žele rat, nemaju čime ratovati.

Ivanić je istakao da nije istomišljenik sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ali da će sarađivati sa njim kada su ugroženi interesi Srpske.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH rekao je da ne razumije zašto je visokom predstavniku u BiH Valentinu Incku problem da se izvini zbog poređenja Republike Srpske sa Nezavisnom Državom Hrvatskom /NDH/.

"S obzirom da to da on to ne želi, nemam namjeru da komuniciram sa njim. Neka me testira. Dvaput godišnje zasjeda Savjet za sprovođenje mira u BiH, ako Incko bude tamo, nikog iz mog kabineta tamo neće biti, ukoliko ne dođe do minimalnog ljudskog izvinjenja", dodao je Ivanić.

Ivanić je istakao da srpskom narodu niko ne može osporiti 9. januar, a da je euforija povodom pokušaja da se Dan Republike Srpske ukine potpuno bezuspješna, jer Zakon o Danu Republike Srpske iz oktobra prošle godine još niko nije osporio.

"Toliko o toj netačnoj priči kako je taj praznik tobože neustavan. Svako ko misli da to može uraditi u BiH, djeluje protiv BiH. Zato osporavanje Dana Republike Srpske predstavlja najveći udar na BiH", dodao je Ivanić.

On ocjenjuje da ljudi u Sarajevu moraju napokon da shvate da nije normalno i prihvatljivo da pripadnici jednog naroda određuju drugom narodu koje dane će da proslavlja.

Ivanić ističe da je zahvalan ključnim oficirima iz svih naroda koji su poštovali njegov zakoniti zahtjev za angažovanje Trećeg pješadijskog puka na obilježavanju Dana Republike.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH izrazio je uvjerenje da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posjetiti BiH, dodajući da dugo na tom nivou nije bilo ozbiljnije posjete, te da ne vidi nijedan razlog da se to ne desi.