Ivanić: U BiH vlada kompleks više vrijednosti, nama se niko neće baviti

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da u Bosni i Hercegovini vlada kompleks više vrijednosti, te da se "nama niko neće baviti niti uvoditi rješenja".

"Nisam zagovornik teorije da se velike zemlje bave nama toliko detaljno. Mi sami sebi dajemo veći značaj nego što ga imamo. Imao sam priliku biti sa ključnim ljudima svijeta, znam koliko znaju o BiH, i koliko imaju pojma. Vjerujte mi - jako malo", istakao je Ivanić u emisiji "Presing" televizije N1.

Ivanić je dodao da Bosna i Hercegovina velikim silama nije bitna.

"Nama se nisu bavili ni Buš, ni Obama. Hilari Klinton je bila državni sekretar - i šta je uradila za BiH? Mi nismo tema, nismo važni, nismo bitni, a niti jednom u mjesec dana ne budemo na brifingu SAD-a ili Rusije", dodao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

On kaže da je razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o BiH, te da je ona "jako dobro pripremljena, dok ostali jako malo znaju, skoro nikako".

Ivanić je u "Presingu" televizije N1 prokomentarisao i sve češće prijetnje oružanim sukobima u BiH, i istakao da rat nije nikome interesu.

"Nema tenkova, aviona, topova, borbenih vozila, i sreća da ih nema. Nema više frontova. Neće narod. Treće, šta će se dobiti tim ratom? Ko misli da će pobijediti, neko da će uništiti Republiku Srpsku, a neko misli da će je izdvojiti?", rekao je Ivanić za N1.

Na pitanje voditelja do kada će se zadržati aktuelno stanje u BiH, Ivanić kaže:

"Nemojte me pitati do kada. Ja pokušavam da nađem rješenje. Nacionalista sam bio kada sam rekao da nije pametno da ne upisujemo ljude koji ne žive u BiH. Zašto da se lažemo, a govorili su mi da sam htio da izbrišem Bošnjake".

On je istakao da vodi politiku na način na koji misli da treba da je vodi, a komentarišući tekst iz "Foreign Affairsa" o velikim nacionalim zemljama, Ivanić je rekao da je bilo onih koji su to i ranije tvrdili da treba uraditi.

"To nije realan scenario, i ne volim kada se nama bave analitičari koji znaju bolje o Obami, Trampu, Putinu, nego o nama. Uređenje u kojem živimo je realno narednih 20 godina, sa ovakvim ustrojom. To je jedno što može funkcionisati, a ako smo normalni - to nam neće smetati"", rekao je predsjedavajući Predsjedništva.

Ivanić je naglasio da je protiv promjene Dejtona, koji se po njegovom mišljenju može mijenjati unutrašnjom saglasnošću ili međunarodnim nametanjem.

"S tim što mislim da na to niko nije spreman u međunarodnoj zajednici", rekao je Ivanić.

(NN, N1)