Ivanić: Upozoravamo na kršenje ustavnog poretka

SARAJEVO - Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH na današnjem sastanku sa strankama iz Saveza za promjene, rekao je da će pokušati sazvati treću sjednicu Predsjedništva BiH, mada misli da je to bespotrebno, jer su neki odlučili djelovati vaninstitucionalno i upozorio da je ponovo za sutra zakazan sastanak nevladinih organizacija u Vijećnici, nakon kojeg će biti odlučeno o predaji revizije tužbe protiv Srbije.

Rekao je da su na sastanku razgovarali o najvećem problemu BiH, a to je vaninstitucionalno i protivustavno djelovanje, te dodao da očekuje da se bošnjački predstavnici vrate u institucionalno djelovanje u BiH i njene institucije, a ako se zaista odluke budu donosile van institucija onda će srpski predstavnici naći način da reaguju .

"Mi na vrijeme govorimo da samo institucije u BiH mogu podnijeti reviziju tužbe, a ne neki nevladin organ"- rekao je Ivanić.

Nije želio da kaže kako će reagovati ako dođe do revizije i da na vrijeme upozorava one koje žele da podnesu tužbu, da to ne mogu uraditi.

On ne zna kako srpski predstavnici to mogu zaustaviti pa je pitao novinare kako da to uradi.

"Recite mi kako i ja cu to uraditi"- rekao je Ivanić novinarima.

Mi jasno upozoravamo da je ovo kršenje Ustava i više nije pitanje šta ce uraditi srpski predstavnici već šta rade bošnjački predstavnici. Srpski predstavnici neugrožavaju funkcionisanje BiH već to čine bošnjački predstavnici. Ovo je pitanje u koje se treba uključiti OHR.

Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, koji je danas zatražio da se odgodi sutrašnja sjednica, jos jednom je ponovio da predstavnici Saveza za promjene neće učestvovati na sjednici, te da na proširenom kolegijumu bošnjačke stranke nisu željele da odgode sutrašnju sjednicu.

On je kazao da vjeruje kako ce Mladen Ivanić, naći načina da zakaže sjednicu Predsjedništva BiH na kojoj ce tačka dnevnog reda biti hoće li BiH podnijeti reviziju tužbe protiv Srbije.

Sakib Softić se nije obratio novinarima.