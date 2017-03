Ivanić i Vujanović: BiH i Crna Gora primjer dobrosusjedstva i regionalne saradnje

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju najbolje odnose u regiji i primjer su dobrosusjedstva i regionalne saranje, poručili su danas u Sarajevu predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.

Ivanić je ocijenio da BiH i Crna Gora imaju najbolje odnose u regionu i da ove dvije države nemaju nijedno otvoreno pitanje već vrlo visok stepen razumijevanja i podrške.

"Nakon što smo prvi potpisali ugovor o granici, bez bilo kakvih posebnih problema, stavili tačku na jedno pitanje koje je na ovim prostorima uvijek bilo osjetljivo, zajednički gledamo veliki dio stvari u regionu i iz regiona. Privode se kraju i razgovori o pitanjima o socijalnom osiguranju od čega bi najveću korist mogli imati građani obje zemlje", rekao je Ivanić.

Izrazio je zadovoljstvo zbog značajnih iskoraka koje je Crna Gora napravila na putu ka EU i ocijenio da je ta zemlja jedan od ozbiljnijih motora koji cijeli region vuče u tom pravcu.

Zajednički granični prelazi

Ivanić je dodao da će ozbiljno razmisliti o ideji da granični prelazi između BiH i Crne Gore budu sa jednom kontrolom, što će, kako je kazao, biti jedan od vizuelnih pokazatelja putnicima koliko su odnosi između dvije zemlje dobri.

"To je, prije svega, bila ideja predsjednika Vujanovića i mislim da ćemo na tom planu nešto napraviti", rekao je Ivanić.

Predsjednik Crne Gore je poručio da je afirmisana pozicija dvije zemlje kao dobrog primjera dobrosusjedstva i regionalne saradnje i ponovio da među zemljama nema otvorenih pitanja.

Istakao je da su Crna Gora i BiH zaključivanjem ugovora o državnoj granici, koji je prvi ugovor između država bivše Jugoslavije, pokazale da jedno osjetljivo pitanje može da se riješi dogovorom dvije države bez posredništva sa strane.

"Zaključili smo niz sporazuma za saradnju u svim oblastima, zajedno s posljednjim sporazumom o saradnji u oblasti evropskih integracija, gdje smo dogovorili da učinimo sve zajedno da se ubrza put ka eurointegracijama i jedne i druge države. Mi smo tu odmakli, ali spremni smo da sve učinimo da se ubrza put BiH ka EU. Očekujemo da BiH dobije status kandidata do kraja ove ili početkom naredne godine", izjavio je Vujanović.

Ocijenio je da u realizaciji konkretne saradnje dvije države imaju brojne uspjehe, ali i prostora za proširenje saradnje, kako bi ona bila još kvalitetnija.

"Poruka za region i međunarodnu zajednicu je da na ovom prostoru postoje dvije države, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, koje afirmišu dobrosusjedske odnose i regionalnu saradnju za primjer i pozivamo one, koji taj primjer vide kao dobar, da ga maksimalno slijede", rekao je Vujanović.

Na pitanje da li podržava ulazak BiH u NATO i koje bi bile preporuke Crne Gore za taj proces, Vujanović je kazao da maksimalno podržava euroatlanske težnje BiH jer će, kako je kazao, ulazak u NATO imati, uz bezbjednosnu dimenziju, i važnu političku.

"BiH doživljavamo kao državu izuzetnih prirodnih i ekonomskih resursa i svako povezivanje s državama NATO u ekonomskom smislu znači šansu novih inesticija iz država NATO-a, većeg broja turista iz tih država i uopšte boljeg ekonomskog efekta", rekao je Vujanović.

Odgovarajući na pitanje kako Crna Gora gleda na reviziju presude u tužbi BiH protiv Srbije, budući da je u prvobitno i Crna Gora bila optužena zemlja, Vujanović je kazao kako je u ovoj fazi logično da ne komentariše ono što je bilo prije podnošenja zahtjeva.

Neka sud radi svoj posao

"Razumio sam da je ususret podnošenja zahtjeva politički logično bilo činiti komentare i da te komentare nastavite nakon podnošenja zahtjeva. Sada je pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu da ispita legalitet pozicije agenta Softića (Sakiba Softića, op.a.). Tri člana Predsjedništva BiH su dobila pisma, na koja su uputili odgovore. Sada se to razmatra kao prethodno pitanje. Mislim da je u ovoj fazi od Crne Gore i mene kao predsjednika jedino logično da ne komentarišem ono što je bilo prije zahtjeva. Ostavimo Sudu, nek svako radi svoj posao", rekao je Vujanović.

Podvukao je da zemlje u regionu moraju da se naviknu da žive s različitim viđenjima onog što se dešavalo u prošlosti i da one ne trebaju ugroziti sadašnje i buduće odnose.

Vujanović je priznao da će bivšeg premijera Crne Gore Milu Đukanoviću, u slučaju da se kandiduje za predsjednika te zemlje na narednim izborima, podržati, kazavši da je ta opcija realna.

Podrška Đukanovićevoj kandidaturi za predsjednika

"Imam komunikaciju s njim, intenzivnu i čestu. Rekao sam mu u jednoj emisiji, onda kada se bude razmišljalo o kandidatima, da ću ga preporučiti. Nisam ga pitao za reakciju, niti imam povratnu informaciju. Do tih izbora ima vremena, a moja želja jeste da on bude predsjednik, jer on kroz ono što je radio, prepoznat je i to je čovjek koji bi dobio podršku", kazao je Vujanović.

Programom posjete je planirano je da se Vujanović u toku dana sastane i sa članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem.

Crnogorski predsjednik će sutra posjetiti i Staru pravoslavnu crkvu Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila, Gazi Husrev-begovu džamiju, Katedralu Srca Isusova i Sinagogu - Muzej Јevreja BiH. Kako je najavljeno, domaćin šetnje Sarajevom, predsjedniku Crne Gore biće član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, uz prisustvo gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake.

Vujanović je u Sarajevo doputovao na poziv Predsjedništva BiH, a iz njegovog kabineta je saopšteno da će posjeta biti potvrda i afirmisanje sadržajnih i prijateljskih odnosa dvije države, kao i unapređenje saradnje u svim oblastima.